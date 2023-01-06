BMW採用元太技術　創造可多色變換車體表面概念車

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在這次CES 2023展會中，E Ink Prism 3技術首度應用於汽車領域，國際頂級汽車品牌BMW採用了E Ink Prism 3技術創造出可多色變換車體表面的新款概念車i Vision DEE，為大眾帶來耳目一新的視覺驚豔。
E Ink元太科技董事長李政昊表示，E Ink Prism系列技術創造獨特體驗，產品開發者與設計師現在能透過整合E Ink電子紙技術來創作各種動態表面。E Ink Prism具備低耗電的永續特性，透過可變換顏色與圖樣設計組合，與使用者定義的程式，將能讓所有的產品表面具備無限的設計可能。
元太指出，E Ink Prism 3可於多種產業應用，包括家電、零售、消費性電子產品、建築外觀裝飾、以及工業產品。堅固耐用與軟性可撓的可變色電子紙，可讓製造商與設計師任意塑形，並整合於廣泛多元的素材上。該產品的低耗電特性，可透過電池或是再生能源驅動，無須再配置電源插座供電驅動。
除此之外，E Ink Prism 3更具備超低耗電、個人化設計、輕薄與耐用：可變色電子紙是堅固耐用的材料，可提供輕薄的動態顯示解決方案。E Ink Prism 3為元太科技段碼電子紙的產品線之一，每一個段碼對應一條驅動線，可顯示簡潔圖形與數字。它不需要使用薄膜電晶體（Thin Film Transistor，TFT），可製造出多種的2D形狀，如圓形、三角形與不規則形狀等，強化工業設計的需求。