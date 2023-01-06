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台電首座光儲系統正式啟用！儲存綠電達2萬度創全台最大

▲台電首度結合光電場域建置「光儲合一」儲能系統，並於今（6）舉行「光儲合一 續電給力」台南鹽田光電儲能系統啟用典禮。（圖／經濟部提供）
▲台電首度結合光電場域建置「光儲合一」儲能系統，並於今（6）舉行「光儲合一 續電給力」台南鹽田光電儲能系統啟用典禮。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

近年綠能持續發展，為讓每一度綠能效益極大化，台電首度結合光電場域建置「光儲合一」儲能系統，並於今（6）舉行「光儲合一 續電給力」台南鹽田光電儲能系統啟用典禮，此次攜手聯合再生團隊，於南鹽光建置裝置容量20MW/20MWh（百萬瓦小時）的儲能系統，除了是首座光儲合一系統，也成為全台容量最大的儲能系統，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電。

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全台首座結合儲能的光電場誕生！台電繼先前於金門夏興電廠、蘭嶼電廠設置儲能系統，打造離島智慧電網，如今首度結合綠能場域，於2020年啟用的台南鹽田光電場，攜手知名新能源企業聯合再生，設置首座「光儲合一」結合綠能的儲能系統。

台電表示，儲能系統具快速充放電特性，可協助太陽光電發電併入電網的穩定調節，也可與現有機組相互搭配，來提升電力系統穩定與彈性。

台電指出，台電2020年在台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW的南鹽光，創下當時國內最大紀錄，平均每年可發出2億度電，相當於近5萬戶家庭一年的用電量，同時，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有場址既有的滯洪功能。

此次攜手聯合再生團隊，於南鹽光建置裝置容量20MW/20MWh的儲能系統，除了是首座光儲合一系統，也成為全台容量最大的儲能系統，由曾提供美國波音客機電池服務的法國百年電池廠Saft打造8個20呎儲能貨櫃，使用超過1000個鋰電池模組，並採用國內重電大廠士林電機的變壓器，搭配功率調節系統等設備，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電。

台電表示，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，減少系統波動、維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰，或遇突發電力事件時提供立即穩定電力、爭取分秒必爭的搶修復電緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。

台電提到，綠能結合儲能可兼顧永續環境與穩定供電，已成國際能源使用趨勢，呼應政府2025年儲能系統目標，台電除此次打造首座光儲合一與全國最大的南鹽光儲能，後續將透過自建與電力輔助服務交易模式，落實1000MW設置目標。

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