台電首座光儲系統正式啟用！儲存綠電達2萬度創全台最大

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台電表示，儲能系統具快速充放電特性，可協助太陽光電發電併入電網的穩定調節，也可與現有機組相互搭配，來提升電力系統穩定與彈性。
台電指出，台電2020年在台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW的南鹽光，創下當時國內最大紀錄，平均每年可發出2億度電，相當於近5萬戶家庭一年的用電量，同時，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有場址既有的滯洪功能。
此次攜手聯合再生團隊，於南鹽光建置裝置容量20MW/20MWh的儲能系統，除了是首座光儲合一系統，也成為全台容量最大的儲能系統，由曾提供美國波音客機電池服務的法國百年電池廠Saft打造8個20呎儲能貨櫃，使用超過1000個鋰電池模組，並採用國內重電大廠士林電機的變壓器，搭配功率調節系統等設備，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電。
台電表示，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，減少系統波動、維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰，或遇突發電力事件時提供立即穩定電力、爭取分秒必爭的搶修復電緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。
台電提到，綠能結合儲能可兼顧永續環境與穩定供電，已成國際能源使用趨勢，呼應政府2025年儲能系統目標，台電除此次打造首座光儲合一與全國最大的南鹽光儲能，後續將透過自建與電力輔助服務交易模式，落實1000MW設置目標。