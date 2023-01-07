今日最聚焦／心理假不該徒具形式　學者：做好配套再上路

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王麗斐指出，在短期目標上，學校應重視心理健康教育，從發展性輔導，培養學生對自身情緒與心理狀態的覺察能力、學習自我情緒照顧的方法，如找同學或老師聊聊、聽音樂、做運動等，當這些方法都不管用、或想一個人冷靜下來，此時請心理健康假，較能發揮實質效果。「總之，學校的心理健康教育很重要，要讓學生了解在什麼時候、什麼狀態下，需要請這個假，並認知到請心理健康假只是自我照顧的其中一種方法。」
除了教導學生對自身心理健康的覺察，王麗斐認為，建立對心理健康友善與正面支持的環境也同樣重要，如此才能降低使用這個假別的負面標籤化問題。這部分需透過強化家長、教師的心理健康概念做起，如此才能在學生提出請假需求時，給予適切的協助與引導，並減少以抗壓性低、想偷懶等說法，所造成的二次傷害。
當透過教育，培養兒少對自我心理狀態的覺察能力，知道請假的適當時機，再加上教師能以關懷取代責備、家長提供支持等，也就是社會觀念能以正向、積極看待心理健康議題時，此時「心理健康假」上路，才不會引起不必要反彈、或被汙名化等，但這些前置作業、配套措施需要時間好好建構。
一旦友善環境建立，學生能以健康態度看待心理健康假，並能及時覺察心理狀態，就中期目標而言，此時透過立法推動，研議配套措施與相關實施辦法，導入關懷輔導機制，就能水到渠成。王麗斐舉例，當學生持續請了幾次心理健康假，除了他自己可以有所覺察，主動去學校輔導室尋求資源，或利用社區的心理師資源外，學校教師也可以從學生的請假次數，注意與主動關懷，提早協助學生找到更好的方法，來面對心理健康問題。日積月累後，就能朝長期目標發展，全面落實國人心理健康層面照護。
王麗斐肯定心理健康假提案，但也提醒，當社會觀念還未普及、學生還未學會照顧自己心理的概念與方法前，就直接立法、推行心理健康假，可能會讓這個假「懸而不用」，讓真正有需要的孩子不敢請，而失掉美意。
她說，未來還是需要有心理健康假，但不會是現在馬上推行，就像女生請生理假在現代是很自然的事情，就是因為先前的健康教育做得好、大家了解女性身體狀態，這個概念才被接納，而心理議題尤其敏感，貿然推出心理假，可能會讓這個假更不好用。
另外，針對大學端稱為「心理不適假」、教育部目前研議改為「身心調適假」。她認為，若要凸顯這個假別的自主性、覺察性跟正向積極的意涵，以「心理健康假」稱呼，更為貼近，因為請「心理健康」假是為了讓自己的心理更健康，而不只是消除短暫的「心理不適」而已。
最後，她強調，「心理健康假」是在學生能夠覺察自我的心理與情緒狀態，自主決定照顧自己所請的假別；這不只是個人請假，必要時，也需要周圍的人給予幫忙與支持；因此，教師、家長了解請假概念與意義，才能讓「心理健康假」發揮更大的效益，讓學生的心理更健康。