跨國婚姻怎麼經營？移民署講座傳授秘笈

運輸工具的進步及科技的發達，國與國之間的往來頻繁，旅遊、跨國工作、移民等形成跨國通婚現象增加，也使得台灣社會文化趨向多元豐富。截至111年11月底全台新住民達57萬6,893人，其中花蓮縣有8,054人，面對著與原屬國不同的語言、文化、生活習慣，需要時間適應，過程中可能遭遇困境與衝突，並產生緊張、焦慮情緒，移民署北區事務大隊花蓮縣服務站理解新住民的需要，特於今（6）日上午邀請「暖社社會工作師聯合事務所」社工師王穎柔分享「夫妻親蜜關係」議題講座，吸引許多新住民蒞臨聆聽。
記者賴正琳／綜合報導
課程開始，王社工師以生澀的越南語「新找」（Xin chao）問候大家，新住民們亦回以「新找」，大家在共通的語言中快速認識同樣來自越南的姊妹，化解彼此緊張不安的情緒，更拉近心與心的距離。接著，老師與大家玩起「愛情卡」遊戲，透過分類、篩選、排列、一連串的抉擇中，讓大家去發現自己所嚮往的愛情親蜜關係是什麼？由於每個人來自不同的生長背景，因國情的不同，對於親密關係也有著獨特的需求與期待。新住民初來乍到，最親蜜的人就是另一半，無論彼此認識多久，婚後仍要一起練習愛情，釐清在親蜜關係中可能的迷思，相互了解並接受、包容對方。而愛情是需要雙方共同投入經營的，在磨合過程中一起成長是必需的。
王社工師說，「愛情卡」是一種親密關係探索工具，協助大家整理婚姻中的內在需求與外在行為，學習如何用對方能理解的方式付出與接受愛，讓這份愛是可以流動且正向的。在夫妻的「親蜜關係」課程結束後，王社工師帶領大家「幸福手作」新年賀卡，新住民親手製作獨一無二的卡片，並將卡片寫滿祝福，寄給母國的父母親。希望新住民來台後仍能與雙親保持良好的互動關係，不讓他們擔心與掛念。來自越南的阿秀，剛嫁來台2個月，她分享：「老公對我很好、很體貼，但是真的好想念家人！」她在卡片裡簡短寫著：「爸、媽，辛苦了，女兒在台灣一切平安，期待你們來台灣玩！」
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，跨國婚姻經營確實不易，能夠同理雙方的需要，彼此互相學習成長是很重要的。希望今日的講座安排，新住民及眷屬都能獲得滿滿的能量。花蓮縣服務站也提醒新住民，春節將近，為防範非洲豬瘟等境外重大動物傳染病入侵我國，勿以國際快遞郵包寄送來源不明之動植物產品；從國外如違規攜帶豬肉製品入境，初犯罰款新台幣20萬元，再犯將重罰100萬元，切勿讓荷包大失血。