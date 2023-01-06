傳銀行員涉嫌協助詐騙 金管會：若屬實最重罰5千萬元
針對中信銀行兩分行遭檢調搜索，外傳有行員涉嫌勾結詐騙集團，提高特定帳戶每日轉帳額度。對此，金管會今（6）日表示，已請銀行在1周內函報後續處理情形，若屬實最重可處新台幣5000元元罰鍰。
記者顏真真／台北報導
桃園地方檢察署5日指揮台北市政府警察局刑事警察大隊至本中信銀行江翠分行、成功分行搜索及詢問行員，對此，中信銀先發布重訊，檢調到分行搜索對公司財務無影響，搜索行為也跟公司營運無關。之後中信銀進一步說明，位於大台北地區的分行人員配合檢、警單位主動提供所需資料協助案件調查，相關人員並應檢、警需求協助釐清案情。中信銀並強調，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。
金管會銀行局今日則指出，中信銀5日已向金管會通報重大偶發事件，表明遭到檢調搜索，按照規定，銀行通報隔日起7個營業日內必須向金管會函報詳細資料，中信銀必須在1月13日前向金管會提交詳細報告。
金管會今日早上已再致電中信銀關切此事，銀行局表示，對於中信銀行員是否有協助詐騙集團洗錢部分，目前還在調查中，若協助洗錢屬實，涉及違反洗錢防制法及銀行法，屆時會依法裁處。而巷根據銀行法條文，最高將可能對中信銀處以5000萬元罰鍰。