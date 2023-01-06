明補班日強碰冷空氣！最低溫剩11度 北部脫離濕冷地獄
今（6）日晚上開始冷空氣要報到了！明（7）日是春節連假補班日，台灣受到一波接近「大陸冷氣團」的冷空氣影響，各地氣溫明顯下降，中央氣象局提醒，今晚開始乾冷的空氣就會逐漸加大影響，基本上全台「越晚越冷」，明日中部以北沿海空曠地區甚至會出現僅攝氏11度的低溫，慶幸的是北台灣終於不再濕冷，提醒民眾外出記得保暖。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員陳伊秀指出，受到冷空氣影響，今晚全台溫度開始下跌，下午5點時台北竹子湖的攝氏12.8度、大安森林公園攝氏17.4度，都已創下本日最低溫度，明日中部以北地區全天感受都較寒冷，低溫僅攝氏13~14度，部分沿海空曠、山區可能出現攝氏11度低溫，南部、東部地區低溫攝氏16~18度，白天高溫部分，中部以北落在攝氏18~19度，其他地區攝氏21~23度。
陳伊秀提及，這波冷空氣主要影響至下週日（1/8）清晨，白天過後就會開始回暖，由於型態較乾冷，週末台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，而下週二、下週三1/10、1/11東北季風再增強，水氣也再增加，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
此外，針對不少預測說明春節前一週台灣可能出現較極端的低溫，氣象局說明，目前預報上確實有較強的冷空氣會在那時候侵襲，不過實際強度仍有待觀察，請民眾持續留意最新天氣資訊。