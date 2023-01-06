2022全年CPI創14年新高！12月達2.71%　漲幅較11月擴大

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針對12月CPI較上月漲0.16％，主計總處說明主因表示，逢跨年元旦連假，旅館住宿費調漲， 加上蔬菜受天候影響價格上漲，但部分服飾適逢百貨公司年終促銷，抵銷部分漲幅。
觀察7大類別，教養娛樂類漲0.58％，主因為逢跨年元旦連假，部分業者調漲旅館住宿費所致；食物類漲 0.40％，是由於蔬菜受寒流影響，價格上漲2.36％所致； 雜項類漲0.26％，主要是因個人服務，與美容及衛生用品分別上漲1.13％及0.40％；衣著類跌 1.89％，是因部分服飾逢年終特惠促銷，成衣價格下跌2.38％。
至於12月CPI較上年同月漲2.71％，主計總處解釋，外食費、蔬菜、肉類、水產品、 蛋類、房租、家庭用品、油料費及娛樂服務費用上漲，但水果與通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.77％， 再剔除能源後的總指數，即核心 CPI，漲2.71％。
12月行政院穩定物價小組關注的重要民生物資CPI則年漲6%，增速放緩，為近3個月最低水準。
此外，2022年平均CPI較上年漲2.95％，其中商品類漲3.56％，服務類漲2.40％；若扣除蔬菜水果，漲2.80％；核心CPI漲2.60％。