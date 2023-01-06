▲ HINO 300 系全面增配 PCS 預警式防護系統

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HINO 300系商用貨車擁有5、6.5、7.4、7.5及8噸多種噸數選擇，標準座艙車型方便市區靈活穿梭，寬座艙車型則具備寬敞車室空間，消費者可依貨物載重及室內使用空間等不同需求，選擇合適車款。此外，搭載N04C引擎全數符合六期排放法規，4,009cc的排氣量，動力輸出則有兩種選擇，一般為馬力150ps、最大扭力44.9kgm；若有更大動力輸出需求，則可選擇寬座艙手排車型，馬力180ps、最大扭力47.9kgm。在變速箱方面，提供自排與手排兩種選擇，自排車型操控更便捷，不論短程市區或長途行駛均可輕鬆駕馭。
全新導入PCS系統 行車安全更完善
HINO 300系提供駕駛完善的安全防護配備，包含PCS預警式防護系統、VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、ABS防鎖死煞車系統、EBD電子煞車力分配系統、BOS煞車優先系統及BAS煞車輔助系統，有效提升行車安全並增加載運貨物穩定性。
便捷配備功能 駕駛更容易
在內裝部份，儀錶板配備4.2吋彩色多功能顯示幕，更易於辨視資訊，方向盤上整合資訊顯示幕控制開關，操作便利，並符合法規導入數位式行車記錄器，讓車輛的行駛資訊不論保存、查詢或路線控管更容易。
「HINO 300系列商用車」即日起於和泰汽車全台所屬經銷商-長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。敬邀消費者可至全台營業據點洽詢，若有購車相關問題亦可至HINO商用車官網(www.hino.com.tw)查詢，或致電和泰汽車顧客服務中心0800-522567洽詢。