▲ U-POWER 提供 2023 年式 Kia EV6 新車主無限超高速充電服務

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Kia EV6卓越的充電規格，需搭配頂級充電設備才能徹底發揮，唯同時符合兩個前提才可實現原廠240kW最高充電功率 : 1. 充電設備之總功率需大於240kW、2. 需搭配可乘載超高電流的充電槍。U-POWER遍布全臺的超高速充電網絡，均以360kW功率起跳的高規格所打造，且所有站點皆配置最大電流達500A的液冷充電槍，讓EV6的800V高性能電池，可在任何一個U-POWER超高速充電站發揮最佳充電效能，於理想狀態註1下實現原廠設計最大充電功率與最短充電時間，車主隨時都能享受不打折的原廠充電體驗。
台灣森那美起亞表示，凡自2022年12月30日起，於線上訂購Kia EV6車系的車主( https://www.kiatw.com/vehicles/ev6/reservation/ )，均能享受自領牌日起1年期U-POWER充電網路的無限量超高速充電服務註2。這項優惠乃是專屬於1人1車的尊榮服務，所以車主須以訂車時所提供的「有效電子郵件信箱」與「行動電話號碼」申請EV6專用U-POWER帳號，自領牌日起，就可以在U-POWER全國充電網路、透過U-POWER App操作帳號，為EV6愛車進行1年期的無限量充電，相關費用均由森那美起亞所支應，歡迎車主盡情享用！
U-POWER每站皆建置 360kW起跳的高功率充電設備、並透過11個站點，提供全台灣總計46支充電槍的完整服務。U-POWER目前已形塑出西部囊括臺北、新北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄7都，以及觀光景點之恆春、臺東、花蓮三地的串聯環島超高速充電網絡。最新完成的「南投埔里站」註2也即將進行試營運，讓想要進入武嶺與清境農場享受山林之樂的電動車主也不用擔心里程電耗。
U-POWER 站點位置除了皆設置於交通幹道樞紐附近、或是鄰近重要觀光景點，其建構策略更已擄獲電動車車主的好評，包含：站點大型化、場域專用化、功率超高化、以及配套貼心化，所有站點都有美型雨遮、超大尺碼車格設計，隨時靜候Kia EV6車主造訪，優雅舒適地使用超高速充電服務。U-POWER 亦提早預留可升級至更高功率的服務量能，以因應未來無碳運具數量增加而產生的更多充電需求。
軟體服務方面，U-POWER也擁有專業貼心的客服團隊提供疑難排解服務，以及實力堅強的UI/UX IT團隊，在App或設備操作使用上，致力優化及簡易使用的介面與流程，一切努力都是為了提供電動車車主最佳的充電體驗。
U-POWER 已完成第一階段遍布全臺的充電網路，且全數為大型高功率站點，預 計2023 年第 1 季將達到 17 站，並持續擴充都會區覆蓋率，以 2023 年底前完成 30 個以上大型站點為目標。U-POWER致力於以更綿密的充電網絡，提供給電動車主們最舒適便利的未來電能新生活，輕鬆體驗無碳載具移動的舒適與美好！