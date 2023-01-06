▲ Kia 攜 U-POWER，提供 EV6 車主超高速充電體驗

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The Kia EV6，Kia新世代純電設計指標
The Kia EV6以E-GMP全球電動車模組化平台打造，擁有標準版58kWh、增程版77.4kWh兩種電池容量，其搭載 800V 電能系統，並支援J1772(Type1)和CCS1兩種充電規格，在240kW 的高速充電功率下，18 分鐘即可完成10 至 80%充電，且充電4.5 分鐘就可行駛100公里。此外，依據 WLTC 測試之數據，The Kia EV6 Air增程版車型更可繳出最高 560 公里的續航實力(註4)，The Kia EV6 卓越的充電規格，搭配U-POWER的高規充電設備，讓車主可盡情享受永續未來的純電移動生活。
U-POWER超高速充電環島網絡，提供The Kia EV6車主極致體驗
U-POWER全台設有 11 座雙槍快速充電站，每站皆提供360kW高功率充電設備，讓車主每次充電皆能實現The Kia EV6卓越的超高速充電優勢。而U-POWER 高速充電網絡涵蓋西部臺北、新北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄，以及恆春、臺東、花蓮等區域，站點皆位於交通幹道樞紐附近以及重要觀光景點，更以多項貼心設計如大型化、專用場域、高功率配置，與附雨遮和超大尺碼車格設計，給予The Kia EV6車主便利、舒適、快速的極致充電服務。
U-POWER 並預計於 2023 年第 1 季將達到 17 站，持續擴充都會區覆蓋率，並以 2023 年底前完成 30 個以上大型站點為目標，讓純電移動生活變得更輕鬆簡單。
下訂23年式The Kia EV6，即享一年U-POWER站點無限充電
Kia總代理台灣森那美起亞宣布，凡自 2022 年 12 月 30 日起至2023年1月31日止，線上訂購 The Kia EV6車系的車主，自領牌日起可享 U-POWER 全台充電站點1年無限超高速充電服務，為全台The Kia EV6車主提供更便捷極致的純電移動生活，另外還享有V2L車外電器電源分享及11kW 家用充電設備共三項市價超過10萬元尊榮禮遇。敬邀所有喜愛Kia的車迷朋友們親臨全台展示中心，一同感受 「Movement that inspires移動 啟發人心」的品牌精神，親身體驗The Kia EV6「不只超越，更加卓越」獨特魅力。