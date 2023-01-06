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Kia 攜 U-POWER，提供 EV6 車主超高速充電體驗

▲ Kia 攜 U-POWER，提供 EV6 車主超高速充電體驗
▲ Kia 攜 U-POWER，提供 EV6 車主超高速充電體驗

2GameSome - 有車賞

Kia總代理台灣森那美起亞積極朝向新能源品牌邁進，為提供The Kia EV6車主更極致的超高速充電體驗，台灣森那美起亞宣布與U-POWER旭電馳科研攜手、正式成為Kia 的充電合作夥伴。凡於2022 年 12 月 30 日起線上訂購 2023 年式The Kia EV6的車主，自領牌日起即可享 U-POWER 全台充電站點1年無限超高速充電服務(價值逾 NT$40,000)、V2L車外電器電源分享(市價NT$30,000)及11kW 家用充電設備(市價NT$39,900)三項尊榮禮遇。

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Kia 旗下品牌代表作純電智慧跨界休旅The Kia EV6，在2022年以626台的累積銷售領牌成績，讓Kia榮登一般進口電動車品牌銷售冠軍！不僅國內銷售表現突出，The EV6於國際車壇更備受肯定，獲獎連連：The EV6接連榮獲2022歐洲年度風雲車(註1)、2022 Red Dot Award紅點設計獎中最佳設計獎和創新產品單元主獎(註2)，以及被美國The Drive編輯部評為2022年最佳電動車Best EV of 2022 (註3) ，充分展現出The Kia EV6「不只超越，更加卓越」的產品實力。

The Kia EV6，Kia新世代純電設計指標

The Kia EV6以E-GMP全球電動車模組化平台打造，擁有標準版58kWh、增程版77.4kWh兩種電池容量，其搭載 800V 電能系統，並支援J1772(Type1)和CCS1兩種充電規格，在240kW 的高速充電功率下，18 分鐘即可完成10 至 80%充電，且充電4.5 分鐘就可行駛100公里。此外，依據 WLTC 測試之數據，The Kia EV6 Air增程版車型更可繳出最高 560 公里的續航實力(註4)，The Kia EV6 卓越的充電規格，搭配U-POWER的高規充電設備，讓車主可盡情享受永續未來的純電移動生活。

U-POWER超高速充電環島網絡，提供The Kia EV6車主極致體驗

U-POWER全台設有 11 座雙槍快速充電站，每站皆提供360kW高功率充電設備，讓車主每次充電皆能實現The Kia EV6卓越的超高速充電優勢。而U-POWER 高速充電網絡涵蓋西部臺北、新北、桃園、新竹、臺中、臺南、高雄，以及恆春、臺東、花蓮等區域，站點皆位於交通幹道樞紐附近以及重要觀光景點，更以多項貼心設計如大型化、專用場域、高功率配置，與附雨遮和超大尺碼車格設計，給予The Kia EV6車主便利、舒適、快速的極致充電服務。

U-POWER 並預計於 2023 年第 1 季將達到 17 站，持續擴充都會區覆蓋率，並以 2023 年底前完成 30 個以上大型站點為目標，讓純電移動生活變得更輕鬆簡單。

下訂23年式The Kia EV6，即享一年U-POWER站點無限充電

Kia總代理台灣森那美起亞宣布，凡自 2022 年 12 月 30 日起至2023年1月31日止，線上訂購 The Kia EV6車系的車主，自領牌日起可享 U-POWER 全台充電站點1年無限超高速充電服務，為全台The Kia EV6車主提供更便捷極致的純電移動生活，另外還享有V2L車外電器電源分享及11kW 家用充電設備共三項市價超過10萬元尊榮禮遇。敬邀所有喜愛Kia的車迷朋友們親臨全台展示中心，一同感受 「Movement that inspires移動 啟發人心」的品牌精神，親身體驗The Kia EV6「不只超越，更加卓越」獨特魅力。

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