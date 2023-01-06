王柏傑遭換角「當然受傷」　下秒搞笑：還好電影不賣

王柏傑、李銘忠主演Disney+《台灣犯罪故事》，因遇到疫情延拍2年，王柏傑坦言一度擔心被換角，心中忐忑：「如果沒有要拍就講一聲！」還好最後如願跟李銘忠合作，問他曾有被換角陰影？他回憶曾參與某部電影前置訓練，開拍前1個月說換人就換人，王柏傑風趣說：「那時候還是小孩，當然會有點受傷，還好片子最後不賣，被罵翻了，我賺到。」
記者羅凌筠/台北報導
李銘忠演的重刑犯真有其人，劇中他很「大尾」，和獄友徐亨對戲，考驗李銘忠接招功力，因為徐亨太常脫稿演出，「他每一個Take都給不同東西，有一幕他望天想要逃出去，拿羽球拍擋著自己，又來擋住我的臉，球拍在臉上的陰影象徵籠子，很有想要自由的意境。」巧的是李銘忠片場的監獄，和王柏傑拍《罪夢者》的外景同一個，王柏傑笑說：「那個套房也是我以前住的地方。」
李銘忠還提到，在閱讀新聞資料的時候，發現這個角色原型跟他的生日同一天，「性格跟自己某部分有點相似，重情重義、做人很坦率，坦然面對現實，其實有些犯罪的人，還是有存在別的溫暖又善良的一面，其實人生遇到挫敗的時候，只要有一個信念讓我們改過回頭，但這個信念也許會遲到，所以在有生之年有機會為自己的人生做出改變的人，其實都是很勇敢的。」
李銘忠和女友愛情長跑10年，7月來台灣工作後久居，10月才短暫回家鄉1周，新年怎麼樣都要爭取回馬來西亞過年，難道是婚事已近？李銘忠笑說：「還沒有求婚，還在構思，這次回去爭取做一些『步驟』。」問到和女友多久沒見面？李銘忠口誤：「這個（女友）嗎？」被記者吐槽到底有幾個？王柏傑笑到不行，直呼：「這是低級失誤，千萬不能犯的錯啊。」與謝欣穎穩定交往，王柏傑說：「我沒求婚過，順其自然。」並表示有好消息一定會公布。