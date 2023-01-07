越南廉航女創辦人身價逾23億美元　揭秘從無到有奮鬥史

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當她從大學畢業，回到家鄉後，這一百萬成為她的創業基金，她選擇從熟悉的進出口業業做起，累積資產，接著擴大至金融業、房地產與發電設備。彼時她已成為富豪，但她的野心十足，很快便想到了航空業。
不過，在越南的龍頭航空公司仍是越南航空，尚未開放國內航空市場。阮氏芳邵説，2001年時，她才剛生下大兒子幾個月而已，但她每天都在閱讀各國的廉價航空，從經營策略、投資成本到行銷模式，並花了十年的時間和產業中佼佼者的執行長們碰面。
她窺見越南的廉價航空商機，因為越南的基礎建設落後，且地形狹長，再加上人口超過9000萬，當人民逐漸富裕，未來潛力不同凡響。2011年12月，越捷航空終於開始營運，阮氏芳邵先以價格戰主攻越南國內航線，短短五年已經拿下43%市佔率，從2011年開業時僅僅三架，到2019年已經超過70架，越捷航空的市值更是華航的2倍，資產水漲船高。
在航空領域獲得巨大成功的阮氏芳邵，同時需要兼顧家庭，她和丈夫擁有兩個小孩，接受外國媒體訪問時，她一開始只把自己看作職業婦女，無時無刻都在想該如何帶領團隊邁向成功，並在事業、家庭和人生找到平衡點。
由於表現傑出，在2019年9月，她就被富比世雜誌評選為亞洲前25位最有權力的女性企業家之一。即便因為疫情而面臨資產縮水、產業虧損，但隨著全球疫情趨穩定，越捷航空的未來潛力十足。根據美國財經媒體富比世（Forbes）統計，截至2022年1月6日，作為越捷航空的創辦人兼執行長和最大股東，她的身價超過23億美元（約等同於新台幣690億元），相當驚人。