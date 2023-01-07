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越南廉航女創辦人身價逾23億美元　揭秘從無到有奮鬥史

▲越捷航空創辦人阮氏芳邵。(圖／越捷航空）
▲越捷航空創辦人阮氏芳邵。(圖／越捷航空）

記者賴正琳／綜合報導

在觀看美國財經媒體富比世（Forbes）排行榜時，前一百名的男性富豪比例非常高，然而越捷航空（VietJet Air）創辦人阮氏芳邵（Nguyễn Thị Phương Thảo）卻以女人之姿坐穩全越南和全東南亞第一位白手起家的女性億萬富翁寶座，甚至是越南富豪榜上的第二大富豪，讓人嘆為觀止。

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阮氏芳邵令人非常敬佩的第二個原因，是她出生於越南的普通家庭，並非像外界想像是富豪家族的後代，她的創業資本都源自於自己賺的錢。1988年她是俄羅斯首都莫斯科就讀普列漢諾夫經濟大學（Plekhanov Russian University of Economics）的大二生，她發現當地民生用品非常缺乏，民間因為蘇聯政權的關係，經常缺少必需品。於是她向親戚朋友們募集小筆資產，開始從日本、香港和南韓等國家進貨，將服飾、消費品和家用設備，陸續進口到莫斯科。她的商業頭腦讓她很快便賺進第一桶金，在21歲時，其他同儕可能都還在吃喝玩樂，阮氏芳邵已經賺進人生的第一個一百萬。

當她從大學畢業，回到家鄉後，這一百萬成為她的創業基金，她選擇從熟悉的進出口業業做起，累積資產，接著擴大至金融業、房地產與發電設備。彼時她已成為富豪，但她的野心十足，很快便想到了航空業。

▲2018年7月越捷航空創辦人阮氏芳邵與美國波音公司簽約，採購價值達127億美元的100架波音737 MAX客機。（圖／越捷航空）
▲2018年7月越捷航空創辦人阮氏芳邵與美國波音公司簽約，採購價值達127億美元的100架波音737 MAX客機。（圖／越捷航空）
不過，在越南的龍頭航空公司仍是越南航空，尚未開放國內航空市場。阮氏芳邵説，2001年時，她才剛生下大兒子幾個月而已，但她每天都在閱讀各國的廉價航空，從經營策略、投資成本到行銷模式，並花了十年的時間和產業中佼佼者的執行長們碰面。

她窺見越南的廉價航空商機，因為越南的基礎建設落後，且地形狹長，再加上人口超過9000萬，當人民逐漸富裕，未來潛力不同凡響。2011年12月，越捷航空終於開始營運，阮氏芳邵先以價格戰主攻越南國內航線，短短五年已經拿下43%市佔率，從2011年開業時僅僅三架，到2019年已經超過70架，越捷航空的市值更是華航的2倍，資產水漲船高。

▲全東南亞第一位白手起家的女性億萬富翁。（圖／越南通訊社）
▲全東南亞第一位白手起家的女性億萬富翁。（圖／越南通訊社）
在航空領域獲得巨大成功的阮氏芳邵，同時需要兼顧家庭，她和丈夫擁有兩個小孩，接受外國媒體訪問時，她一開始只把自己看作職業婦女，無時無刻都在想該如何帶領團隊邁向成功，並在事業、家庭和人生找到平衡點。

由於表現傑出，在2019年9月，她就被富比世雜誌評選為亞洲前25位最有權力的女性企業家之一。即便因為疫情而面臨資產縮水、產業虧損，但隨著全球疫情趨穩定，越捷航空的未來潛力十足。根據美國財經媒體富比世（Forbes）統計，截至2022年1月6日，作為越捷航空的創辦人兼執行長和最大股東，她的身價超過23億美元（約等同於新台幣690億元），相當驚人。

▲她熱衷公益、兼顧家庭和事業。（圖／越捷航空）
▲她熱衷公益、兼顧家庭和事業。（圖／越捷航空）

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