高球／單日抓五鳥 徐薇淩獨居領先

有六位選手以70桿，暫時並列第三位，包括業餘選手黃亭瑄丶泰國的娜恩斯康（Nanthikarn RAKSACHAT）丶日本的櫻井心那（Kokona SAKURAI）丶台灣女將彭婕丶蔡佩穎及吳佳晏。
徐薇淩抓五鳥一柏忌，她說今天各桿都發揮不錯，推桿也算好，29推，這是在東方球場要打出好成績的必要條件；她在四個五桿長洞抓下三隻小鳥，分別是一切一推後的6丶12丶15呎小鳥推桿，另外第8洞的12呎小鳥推桿及第11洞的24呎長推抓鳥，都表現得可圈可點。第3洞15呎保帕推桿也是精采的一洞。
她指出，主要是五桿洞的第三桿打上果嶺，落點都不錯，加上推桿給力，抓下不少小鳥，「東方球場果嶺速度較快，也很順暢，自己今天推桿的心態與準備動作都執行得很好，結果就不錯，」
她表示，自2012年轉職業後，今年是第10次參加日立賽，六次前十，最佳名次是並列第五，其他也都在前13內，但從來未單獨領先過；她承認因為沒有拿過這場比賽冠軍，每年參賽時也都有想拿冠軍，「是一個好的開始！」
暫居第二的葉欣寧，一度因為身體狀況不太好，自2020年起開始間歇休息，並於2021年休息了一整年，2022年開始復出，沈寂許久，很開心打出日立賽個人最佳桿數，抓下四鳥一柏忌，推桿準度不錯，30推，第8洞近8呎的小鳥推桿及第5及14洞都是6呎小鳥推桿，第7洞三桿短洞更是一記15碼直接切桿進洞的精采好球。
她說，感謝原先的贊助廠商一直未放棄她，也未給她壓力，只要她先把身體養好，現在身體狀況逐漸好轉，希望能打出好成績以表示感謝。
她特別提及，去年元旦因緣際會養了一隻白色貴賓狗「白白」，原本以為是普通標準種的貴賓狗，沒想到越養越巨大，從一個月3.5公斤到現在一歲已25公斤，且站起來的身型快要跟她等高了，像隻小白熊。
她說：「白白對我來說非常重要，在我休息的那一整年，都是牠陪我，我也很認真地養牠，每天我最喜歡的事就是蹓狗；牠也像我的心理醫生，對我極具有舒壓療癒功能，所以我都稱牠白教練。」她還因白白的巨大身型偶爾會驚嚇到鄰居，特別從電梯大樓搬到透天厝。
衛冕的蔡佩穎推桿自覺普普，29推，抓三鳥一柏忌，她表示切桿與鐵桿都不夠精準，雖然都有打上果嶺，但是未能靠近洞口，抓鳥機會較少，兩個五桿洞分別是15呎與9呎小鳥推桿；她說，明天會調整一下球路。
蔡佩穎去年日巡及台巡各一冠，日巡賽年度獎金排名38，台巡賽年度獎金排名第三。
與蔡佩穎同組的吳佳晏與日本的櫻井心那，成績也都是70桿，櫻井心那是去年日次巡獎金后，共贏得五冠，不但打破巡迴賽最多冠的紀錄，18歲的她也創下日次巡最年輕獎金后紀錄。她是去年一月才加入日次巡賽，戰績顯赫，去年拿下獎金后，直接取得今年日巡賽參賽資格，未來目標是美巡賽。
今年是第一次參加日立賽，她表示前九洞表現不錯，抓四鳥一柏忌，後面木桿不理想，在第12洞吞下雙柏忌，另有一鳥，最後成績還可以接受。
而吳佳晏今年也將赴日參加日次巡賽，因此與同年的櫻井同組揮桿，抓緊機會練習日語，也聊一些日次巡賽的參賽經驗，兩人聊得很開心。
吳佳晏今天是三鳥一柏忌，她說推桿還可以，30推，第二桿長桿不太理想，另外風向與風力抓不準，打上果嶺沒有太靠近洞，抓鳥機會不多。她說：「唯一感覺赴日打了幾場比賽後，比較會如何在起伏大的果嶺上推香蕉球的推桿，算是不小的收獲。」
吳佳晏去年通過今年日本次巡賽參賽資格，並贏得台巡賽兩冠，上周剛拿下中信邀請賽亞軍，在年度台巡賽獎金排名第四。
業餘女將黃亭瑄今天也是70桿，四鳥二柏忌，她表示今天短桿不錯，木桿穩定，推桿前九洞還不錯，後九洞在第10洞出現三推後，就有點不靈光了，她希望明天的推桿能再準一點；她參加過三次日立賽，都打進決賽，希望今年的名次能再進步一些。
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