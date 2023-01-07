奧斯卡金像獎得主訪台 對台灣校園感到驚訝

首位獲得奧斯卡金像獎的新加坡人、動畫大師方威明（Nickson Fong）參訪世新大學LVS智能攝製基地，驚艷於校方為學生投注的心力與設備，「我蠻驚訝的，整個設備很棒，幫助學生進入業界的機會很大。」深耕外交領域多年的新北巿秘書處處長饒慶鈺也協同來訪，看見世新為學生所打造的頂尖環境，同感佩服。
記者廖聿偉/綜合報導
旅居美國洛杉磯的方威明，憑藉與團隊開發研究的Pose Space Deformation（PSD）電影動畫技術，於2013年榮獲奧斯卡金像獎最佳技術成就獎，曾操刀《酷斯拉》（Godzilla)和《一家之鼠》（Stuart Little）、《駭客任務2：重裝上陣》（The Matrix: Reloaded）、《史瑞克》（Shrek）等好萊塢大片的視覺和3D效果。近年，方威明更以獨立製片、改編日本傳說，推出個人執導的恐怖電影《Bashira》，他也計劃未來在台定居，與更多觀眾分享好萊塢級的創作理念。
在電腦動畫與視覺特效領域佔有一席之地的方威明，非常關注後疫情時代在全球蓬勃發展的虛擬攝製模式，好奇於世新智能棚串聯各系所的課程設計與師生團隊攝製成果，現場與世新大學副校長兼教務長賴正能、數位多媒體設計學系主任賴建都、數媒系助理教授邱子杭交流產官學三方經驗。基於多年好萊塢電影職場經驗，方威明點出在新興發展模式中，最受投資方、演員、製片關心的預算結構，期待透過此次機會了解，甚或建構相關流程。
「世新學生學習虛擬攝製技術之後，將擁有最多元的出路！」主責國際事務的新北市秘書處長饒慶鈺特別指出，在台灣學術界，講起傳播科技、影視技術、行銷製作等領域，一定是想到世新大學，因此特別邀請以獨立製片發展作品的方威明到世新參訪，期待有機會與相關領域學生分享他的國際經驗。著眼未來的人才培育，洞悉全球趨勢發展，世新大學育成的傳播專才，學習了通行國際的專業技能，將促使在地人才走出台灣，走進各行各業發揮所長、發光發熱