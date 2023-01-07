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缺很大！中國想做Paxlovid仿製藥抗疫　傳已與輝瑞洽談

▲有外媒引述消息指出，中國正在與輝瑞公司談判，希望讓中國的藥商可以生產和銷售抗新冠藥物「奈瑪特韋」（Paxlovid）的仿製藥。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒引述消息指出，中國正在與輝瑞公司談判，希望讓中國的藥商可以生產和銷售抗新冠藥物「奈瑪特韋」（Paxlovid）的仿製藥。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國在上個月放棄實施已久的清零政策後，疫情浪潮接連來襲，醫院承受著巨大壓力，感染率陡然飆升，藥品也被搶購一空，並蔓延到海外其他國家。有外媒引述消息人士指出，中國正在與輝瑞公司（Pfizer Inc.）談判，希望能獲得許可，讓中國的藥商可以生產和銷售抗新冠藥物「奈瑪特韋」（Paxlovid）的仿製藥。

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《路透社》引述3位不具名消息人士，Paxlovid的臨床試驗顯示，可有效降低高危患者的住院率，需求量一直很大，許多中國人都在試圖從國外將藥運回中國，或是從國外採買，雖然北京對西方疫苗和治療方法的接受度不高，但Paxlovid是其批准的、為數不多的國外藥物之一。

去年2月，中國就已批准Paxlovid用於治療多個省份的高危患者，本來只由醫院主力提供，但根據上個月達成的1份協議，允許中國當地1家公司將Paxlovid出口到中國，以便該藥物能更廣泛的被使用，但仍嚴重供不應求。

其中2位消息人士聲稱，中國國家藥品監督管理局（NMPA）在去年12月下旬便與幾家中國製藥商舉行了會議，討論生產Paxlovid仿製藥所需的準備工作，希望能夠在不久的將來獲得許可。

可能獲准製造Paxlovid中國版仿製藥的，包括華海藥業及石藥集團，它們最近幾週一直在進行生物等效性試驗，這是因為中國監管機構要求仿製藥上市前，必須先確定，仿製藥與品牌藥效果相同，希望本月就能提交測試結果。

報導指出，自上月底以來，中國的醫療產品監管機構、國家藥品監督管理局就一直在協商與輝瑞公司的談判，希望在1月22日農曆新年到來前就敲定相關條款。中國還敦促輝瑞公司降低Paxlovid的價格，好讓政府能將該藥物納入國家醫療保險計劃。

截至發稿時間為止，中國國家藥監局、國務院新聞辦公室以及相關藥廠，都未回覆路透社置評的要求。

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