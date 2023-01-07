缺很大！中國想做Paxlovid仿製藥抗疫　傳已與輝瑞洽談

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去年2月，中國就已批准Paxlovid用於治療多個省份的高危患者，本來只由醫院主力提供，但根據上個月達成的1份協議，允許中國當地1家公司將Paxlovid出口到中國，以便該藥物能更廣泛的被使用，但仍嚴重供不應求。
其中2位消息人士聲稱，中國國家藥品監督管理局（NMPA）在去年12月下旬便與幾家中國製藥商舉行了會議，討論生產Paxlovid仿製藥所需的準備工作，希望能夠在不久的將來獲得許可。
可能獲准製造Paxlovid中國版仿製藥的，包括華海藥業及石藥集團，它們最近幾週一直在進行生物等效性試驗，這是因為中國監管機構要求仿製藥上市前，必須先確定，仿製藥與品牌藥效果相同，希望本月就能提交測試結果。
報導指出，自上月底以來，中國的醫療產品監管機構、國家藥品監督管理局就一直在協商與輝瑞公司的談判，希望在1月22日農曆新年到來前就敲定相關條款。中國還敦促輝瑞公司降低Paxlovid的價格，好讓政府能將該藥物納入國家醫療保險計劃。
截至發稿時間為止，中國國家藥監局、國務院新聞辦公室以及相關藥廠，都未回覆路透社置評的要求。
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