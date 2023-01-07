EMU3000列車造型一卡通　台鐵1／9獨家開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
（一）實體店鋪銷售活動資訊：
1. 銷售期間：112年1月9日上午10點至商品銷售完畢為止。
2. 活動內容：每組售價499元，每人每次限購2組，可刷卡或付現。
3. 銷售據點洽詢電話：
(1) 台鐵夢工場旗艦店：02-23830367。
(2) 台鐵夢工場松山店：02-27474242。
(3) 台鐵夢工場南港店：02-26511417。
(4) 台鐵夢工場花蓮店：03-8333971。
(5) 台鐵夢工場臺東店：089-235705。
(6) 台鐵夢工場鳳山店：07-2358765。
(7) 台鐵便當販賣店-羅東店：039-558615。
(8) 台鐵便當販賣店-臺北2號店：02-23619309。
(9) 台鐵便當販賣店-新竹店：04-22224683。
(10) 台鐵便當販賣店-臺中店：04-22224683。
(11) 台鐵便當販賣店-高雄店：07-2851751。
(12) 台鐵便當販賣店-屏東店：07-2851751。
（二）台鐵夢工場網路商店活動資訊：
1. 銷售期間：112年1月9日上午10點至售完為止。
2. 活動內容：每組售價499元，每筆訂單限購2組，單筆訂單消費滿2,500元享免付運費優惠。
3. 台鐵夢工場網路商店網址