2022全年通膨率創14年新高 國發會：政府全力穩定物價
行政院主計總處昨（6）日發布12月消費者物價總指數（CPI）年增率為2.71%，相較11月更為擴大，2022年平均CPI較上年則漲2.95％，創下2009年以來、14年新高紀錄，對此國發會晚間回應指出，政府全力穩定物價，讓國人安心過好年，為掌握年節物資價格情勢，經濟部協調超市及賣場業者設置平價專區，行政院也將於下週召開「穩定物價小組」會議，要求各部會密切監控各類農漁畜及應節商品、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足、價格穩定。
記者鄭妤安／台北報導
行政院主計總處昨日發布12月消費者物價總指數（CPI）年增率為2.71%，與11月年增率2.35%相比，更為擴大，主因為外食費、蔬菜、肉類、水產品、 蛋類、房租、家庭用品、油料費及娛樂服務費用上漲。主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，食物類漲1.39%，貢獻通膨率近5成。
此外，2022年平均CPI較上年漲2.95％，創下2009年以來、14年新高紀錄；核心CPI漲2.60％。
針對主計總處公布的CPI數據，國發會表示，受到俄烏戰爭僵持、全球疫情反覆等因素，推升全球通膨壓力，台灣2022年CPI較上年漲2.95%，但相對主要國家在去年1至11月的表現，如美國及歐元區8.1%、南韓5.1%、新加坡6.1%，台灣通膨情形仍屬穩定。
國發會指出，政府將持續提供資源以補貼電價、油價等方式，並實施第6波減徵大宗物資稅負延長至3月，從源頭控制能源及各項原物料的價格，並嚴查壟斷、囤積、哄抬，全力維持全球通膨對台灣物價的衝擊。
眼看農曆春節在即，民眾也在擔心是否能「過好年」，國發會提到，為掌握年節物資價格情勢、持續維持整體物價穩定，經濟部協調超市及賣場業者設置平價專區，提供民眾多元選擇，行政院也將於下週召開「穩定物價小組」會議，要求各部會密切監控各類農漁畜及應節商品、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足、價格穩定，讓國人安心放心度過新年。