過年集資買彩券！別忘保留證明文件 中獎免申報贈與稅
即將過年，彩券加碼活動也引發民眾集資熱潮，不過，財政部國稅局也提醒，集資簽注前別忘保留5大證據，不僅可作為中獎獎金分配依據，亦可提供日後國稅局查核審認，因為出資人按出資比例分配中獎獎金的行為，非屬贈與，免向戶籍所在地的主管稽徵機關申報贈與稅。
記者顏真真／台北報導
財政部台北國稅局指出，依遺產及贈與稅法第4條第2項規定，所稱贈與是指財產所有人以自己的財產無償讓與他人，經他人允受而生效力之行為。隨著過年將至，為提升中獎機率，不少人紛紛集資下注購買彩券試試手氣，出資人按出資比例分配中獎獎金的行為，非屬贈與，免向戶籍所在地的主管稽徵機關申報贈與稅。
雖然集資購買公益彩券屬民眾經常性活動，無須事先向國稅局報備，但國稅局提醒，民眾在簽注前可以紙本或網路表單，註明投注站、投注日期及每位出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件，拍照並提供予各出資者留存備查，不僅可作為中獎獎金分配依據，亦可提供日後國稅局查核審認。
此外，國稅局表示，民眾仍應注意中獎獎金運用情形，如有涉及遺產及贈與稅法第4條規定，贈與人在1年內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額244萬元時，應於超過免稅額的贈與為發生後30日內，向主管稽徵機關辦理贈與稅申報。