中國各醫院人滿為患　專家：大範圍感染正在發生

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他說，病人大量湧向二級、三級醫院，使醫院病床達到飽和，這是因為之前的治療方案並非最優，社區醫院的治療大多無效，很多病人用藥後不見好轉，又跑到大醫院。
張文宏說，但大醫院治療效果也不佳，許多病人住院後的緩解率很低，甚至病情加重，最終導致死亡。住院病人遲遲無法康復，自然導致病房周轉率無法提高。
他還說：「我為什麼急了，是我感覺到大家沒有在用正確的救治方案，該活的病人都沒活下來，這兩天各個地方的死亡數是上升的…再過一個星期就來不及了，因為大面積感染現在正在發生。」
張文宏表示，目前社區醫院針對染疫患者一般開4種藥，分別是退燒、抗菌素、咳嗽藥和中藥，這是在消耗病人最寶貴的病後72小時，因為這些藥物都不主攻病毒。
他說：「一個病毒性疾病，在治療初期也沒有合併細菌感染，但我們都採用以抗菌治療為主的方案，你想讓他的疾病奇蹟般改善，讓病毒變成細菌嗎？切記對於病毒感染，病人一來醫生就給抗生素和吊水（點滴）是無效治療！」
張文宏說，很多老人服藥後症狀未減輕，住進上級醫院後也只是打點滴、吸氧，最終無法緩解肺部發炎症狀，導致死亡，而那些打抗生素出現好轉的病人大多並非藥效，而是自己命大。
他說，對於老年人等高危患者，最重要是在發病72小時內使用抗病毒藥物，例如Paxlovid等，其次是搭配荷爾蒙，雖然普遍認為荷爾蒙會導致免疫力下降，但臨床證明，使用抗病毒加荷爾蒙，大多數患者72小時內可緩解。
由於上海級別較高醫院病房目前已飽和，張文宏建議要強化社區醫院功能，關鍵是在72小時內穩住病患，不要錯過黃金72小時，也不要讓病人湧向大醫院，造成醫療擠兌。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1120107