傳俄將再動員數十萬人侵烏！外媒警告：克宮或已記取教訓

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然而，蒲亭去年首次發布動員令之前，俄國官員也是一再否認，最後還是宣布徵召後備軍人，美其名為「部分動員令」。如果烏克蘭的估計最終被證明為真，代表俄羅斯將在幾個月內把兵力增加近1倍，而目前約有28萬名俄國地面部隊人員部署在烏克蘭境內。
史基比茨基表示，俄羅斯大約需要2個月的時間來組建軍事編隊，預估俄軍在未來6到8個月可能發動猛烈攻勢，與此同時，西方向烏克蘭持續供應彈藥和武器也非常重要，如果俄羅斯輸了，那麼蒲亭就會垮台。
不過，知名國際時事雜誌《外交政策》則引述專家分析，如果俄羅斯能做到數量與質量相等，弄清楚如何有效訓練新部隊、確保補給源源不絕，那麼從長遠來看，動員還是會有所回報。
研究俄羅斯軍事的專家科夫曼（Michael Kofman）在最近的1篇文章中寫道，一開始的動員情況雖然令人擔憂和混亂，但確實得以在烏東地區，如盧干斯克（Luhansk）部署可觀的人力，穩定了俄軍的防線；而動員來的部隊，協助掩護其他俄軍從赫爾松等地撤退，也可能讓俄羅斯在烏克蘭的整體兵力倍增，從而使俄國得以建立預備役部隊、輪換疲憊不堪的前線部隊。
因此，科夫曼認為，即使動員無法完全解決俄軍的定性或兵力使用問題，但數量確實有其重要性。此外，有些歐洲的國防官員、戰爭軍事專家，也沒有完全把俄國的動員結果視為「失敗」，相反的，他們看到的是，俄方似乎正在從錯誤中吸取教訓。
分析指出，俄羅斯已經解決了初版動員草案裡的許多問題，跡象也表明，俄羅斯可能正在計劃比上次更有條理的另1次動員，所以才會以東正教耶誕的名義，宣布暫時停火。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）亦曾警告，俄羅斯可能會藉停火之名，來整頓軍隊，重整旗鼓並進攻。