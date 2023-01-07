【試駕】Audi S8是身穿西裝的格鬥技高手

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Audi於2022年中發表小改A8，為因應消費需求規劃A8 55與A8 L 55，其中A8 L長軸主要提供後座買家，標準軸A8則偏向自駕需求，在顧及氣派、車室空間外亦保有一定靈活的駕馭表現，然而提到自駕就不得不說與小改A8一同登場的S8。相較於A8與A8 L，S8的5,233mmx1,945mmx1,473mm車身尺碼介於兩車之間，由於車長已超過5米2，因此上路前抱著懷疑的心，不過既然已冠上S8車名，Audi勢必會進行專屬調校設定和配置諸多配備，不然這可是會砸了自己招牌。
果然Audi沒讓人失望，替S8準備的4.0升V8渦輪引擎+48V輕油電，能夠繳出571hp+11hp最大馬力與81.6kgm+5.6kgm最大扭力，看到這規格數據不用想肯定油門一踩下去就會釋放十足能量，因此貼心提醒千萬不要一股腦的用力踩踏，因為瞬間湧現的強勁力道可是會讓車輛疾衝，當然有能力駕馭或做好準備，就可以盡情享受S8所帶來的速度衝擊。當然這還僅是Comfort Plus，而且若順順對待油門，S8還是會非常稱職的扮演旗艦房車應有溫柔，不過若是在動態模式，就會從豪華旗艦變身成性能房車，此刻八速手自排會處在隨時備戰狀態，而從引擎傳遞出的能量也會較Comfort Plus來得猛上數倍，接著就會綿綿不絕持續供給令人血脈噴張的，且不斷讓身驅受壓迫的猛烈推力。
在動態模式下除能量釋放變得猛暴外，所搭載的主動式氣壓懸吊還會判斷前方路面狀況，提前自動調整懸吊軟硬，而當過彎時也會升高彎外側懸吊高度降低彎內側的懸吊高度減少過彎時的橫向離心力，如此一來讓S8於彎中不會有搖頭晃腦不安的側傾。除此之外S8還有quattro四輪驅動、全輪轉向系統、跑車式限滑差速器，在這三大利器助益下，S8攻克彎道不僅沒有身形超過5米2的笨重，反而呈現穩定又靈活的特性，讓人可以放膽加快速度，唯一要注意的就是很容易會在571hp馬力與靈活身手和V8聲浪鼓催下嗨過了頭。S8當然不是只會猛衝，於Comfort Plus模式下不僅動力輸出變得和緩，懸吊回饋也會改以最舒適的狀態呈現。
就如方才所說S8不會只懂競速，在旗艦房車應有的舒適與配備方面S8表現也相當高明，配備10.1/8.6吋雙層中控螢幕，看似複雜但介面與功能分類其實相當直覺易懂，另外也有加熱通風功能的Valcona真皮雙前座跑車座椅、S8專屬碳纖維飾板、車室飾板採Fine Nappa真皮包覆、17支Bang&Olufsen揚聲器、無線充電。後座方面S8軸距為2,999mm自然沒有長軸來得寬大，但實際坐進後座其實有比想像中來得更為寬敞，而且後座也同樣具備加熱通風功能，另外椅背角度也能提供頗為傾斜的坐姿，搭配擁有抹平路面高超功力的主動式氣壓懸吊，其舒適寬闊的乘坐表現當作後座車型使用也相當適合。至於智慧駕駛輔助配備，身為Audi最頂級旗艦房車，所配備的公路/都會行車套件當然也具有ACC主動式定速巡航控制、塞車輔助、主動式車道維持、後方橫向車流輔助、後方預警式安全防護等系統。
S8從車名就已清楚表達擁有不好惹的性能，571hp最大馬力與主動式氣壓懸吊、quattro四輪驅動、全輪轉向系統、跑車式限滑差速器，更能讓人在山路無視超過5米2尺碼愉悅奔馳。然而激情過後S8的Comfort Plus模式與後座環境，則展現自駕或後座兩相宜的出色表現，而且最重要的就是在邁向電動化時代中V8已是試一次少一次的珍稀產品。