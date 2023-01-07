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奧客把「客人認成店員」猛罵：叫主管出來　結局極度尷尬

▲餐飲業最害怕遇到奧客，承受奧客的情緒性發言及舉動的同時，還得不斷接待新入店的客人們。（示意圖／取自Pixabay）
▲餐飲業最害怕遇到奧客，承受奧客的情緒性發言及舉動的同時，還得不斷接待新入店的客人們。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

餐飲業最害怕遇到奧客，承受奧客的情緒性發言及舉動的同時，還得不斷接待新入店的客人們。不過就有位民眾分享近期奇葩遭遇，自己明明是客人，卻被另一位奧客誤認成店員，開口就是一陣質問，但最後極度尷尬的結局曝光，讓不少網友笑開懷。

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一位民眾在臉書《爆怨公社》上發文提到，自己日前到一間餐廳用餐，結果在裝水的中途，被另位客人攔下，對方一開口就問「請問一下！你們飲水機的水桶怎麼有東西在飄？」

事主看了一下水桶後，也好心解答「喔...那是塞子」，沒想到另一位客人又追問「那這樣會影響水質嗎？」原PO則回「它就算不在裡面漂浮，也還是會接觸到水喔...」。而對方也開始有些不耐煩地說「不能拿出來嗎？這樣我不敢喝你們店裡的水欸！」原PO苦笑回應「沒關係，隔壁有超商，你可以去買礦泉水」。

▲有位民眾分享近期奇葩遭遇，自己明明是客人，卻被一位奧客誤認成店員找麻煩。（圖／《爆怨公社》）
▲有位民眾分享近期奇葩遭遇，自己明明是客人，卻被一位奧客誤認成店員找麻煩。（圖／《爆怨公社》）
未料此話一出，另一位客人直接氣炸喊「你們怎麼這樣跟客人講話的啊？」原PO傻眼回應「飲水機是免費使用的東西，你進來甚至還沒付錢買東西，不能算是客人吧？你腦袋還好嗎？」對方隨即在店內大吼「叫你們主管出來，我要客訴」，餐廳店員見狀也立刻上前了解情況，該客人則臉色鐵青表示「你們員工服務態度很差，麻煩叫你們主管出來一下！」

沒想到店員看向原PO後，面露尷尬地表示「呃...他不是我們的員工欸...」瞬間讓奧客驚呼「蛤？」，臉就像洩了氣的氣球一樣，場面變得極度尷尬，原PO還故意追問「所以你腦袋還好嗎？」

這起餐廳內紛爭的完整過程曝光，讓不少網友紛紛笑稱「那個塞子本來就會在裡面，這客人真的故意找麻煩，結果找錯人吃鱉了」、「怎麼這個年代還有這種白癡不知道這種水有塞子」、「看到奧客吃鱉感覺真爽」、「結局令人暖心」。（編輯：潘毅）

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