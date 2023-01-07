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快訊／本土確診＋24132！死亡個案增61人　境外移入290例

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增24,422例COVID-19確定病例，分別為24,132例本土個案及290例境外移入；另確診個案中新增61例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之24,132例本土病例，為10,875例男性、13,244例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲多以上，個案分布為新北市(4,875例)，臺中市(3,139例)，高雄市(2,718例)，臺北市(2,683例)，桃園市(2,596例)，臺南市(1,961例)，彰化縣(1,082例)，新竹縣(781例)，新竹市(656例)，苗栗縣(533例)，屏東縣(523例)，雲林縣(456例)，基隆市(382例)，嘉義縣(377例)，宜蘭縣(338例)，南投縣(338例)，嘉義市(225例)，花蓮縣(160例)，臺東縣(133例)，金門縣(98例)，澎湖縣(70例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增61例本土病例死亡個案，為34例男性、27例女性，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、55例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月12日至今(2023)年1月4日，死亡日期介於去年9月12日至今年1月4日。

指揮中心說明，今日新增290例境外移入個案中，為193例男性、97例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月7日至今年1月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,999,741例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,965,902例排除)，其中9,031,781例確診，分別為42,312例境外移入、8,989,415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,506例COVID-19死亡病例，其中15,487例本土，個案居住縣市分布為新北市3,007例、臺北市1,682例、臺中市1,647例、高雄市1,543例、臺南市1,158例、桃園市1,145例、彰化縣990例、屏東縣603例、雲林縣510例、南投縣502例、苗栗縣427例、嘉義縣401例、宜蘭縣326例、基隆市320例、花蓮縣266例、嘉義市263例、新竹縣258例、臺東縣196例、新竹市168例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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