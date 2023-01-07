平均地權條例9日二讀！消基會籲快通過：房子非炒作工具
立法院預計將於下週一（1/9）針對「平均地權條例修法草案」進行二、三讀，對此中華民國消費者文教基金會表示，由於預售屋價格的炒作，甚至成屋價格的炒作案例屢見不鮮，讓一般年輕族群及薪資族群擁有房子的夢想變得遙不可及，連帶也讓適婚族群的結婚率及嬰兒出生率嚴重下滑，已造成國安問題，呼籲立法院應儘速三讀通過平均地權條例修法案。
記者張志浩/綜合報導
消基會提及，房價攀高過天，年輕人追房無望，紛紛「躺平」，除了讓年輕族群充滿著被剝奪感外，對生活環境也充斥著極度失望與無奈，在社會各界的呼籲下，去年4月7日行政院會通過「平均地權條例」修正案，限制預售屋換約、重罰不動產炒作、私法人購屋許可制等作為，強力遏止不動產炒作，以維護市場交易秩序，保障消費者權益。
本次「平均地權條例」修正案包括「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」等五大修法重點，消基會強調，國內房地產交易價格炒作的惡質化，不但讓一般消費者憤忿不平，更讓多數年輕人因為「房」事，而對未來充滿悲觀消極。而今年年初極有機會力拼三讀通過，希望讓國內預售屋的炒作惡習得以收歛停息，回復房屋交易的正常機能。
消基會最後補充，「呼籲立法的中央機關，不要再受雜音影響」，讓「平均地權條例」修正案能夠順利通過三讀。「再者，所謂徒法不足以自行，故希望在平均地權條例修正案三讀通過後，各層級行政機關能夠積極查處，取締不法，還消費者一片公平、合理的購屋環境。」