中捷運量破百萬 盧秀燕看微電影哭慘：我要對老公好一點
疫情中啟動的台中捷運綠線，通車一年8個月之後，上個月運量終於破百萬。市長盧秀燕今主持真人真事改編的中捷微電影「老ㄟ咱來去七逃」，激動得抱著故事主角賀阿嬤4度落淚。她邊擦淚邊說，自己平日工作量很大、老公犧牲很多，決定「以後要對先生更好一點」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕致詞時指出，台中捷運從建造到通車一波三折，2年多前綠線工程斷軌事件後，大家對中捷信心降到最低點，她連續穿了175天捷運制服宣示決心，終於在一年多前的4月25日通車。盧秀燕形容台中捷運一路走來先苦後甘，在疫情最嚴重的時候啟用，上月終於衝破百萬搭乘人次。中捷董事長林志盈補充，去年12月總運量已達105萬7496人。
今天（7日）記者會首映改編自真人真事的微電影「老ㄟ咱來去七逃」，一對老夫妻知道台中捷運通車，老爺爺興奮的向太太說「哪天我帶你去搭捷運」，之後一起搭的卻是救護車，獨居的老太太為了完成丈夫生前遺願，帶著老先生的人形立牌，一起去搭捷運。
盧秀燕看微電影時即感動落淚，致詞時淚水再度奪眶而出，她哽咽的說「看了這故事給我很多的啟發，我不能只太專注工作，我先生為我蠻犧牲的，以後要對先生更好一點」。故事主角賀阿嬤上台時，她眼淚更是止不住，兩人激動得相擁而泣，盧秀燕連連向在場者道歉：「對不起我哭點太低了」。
在捷運拍照區和眾人合照，盧秀燕被媒體問到「有沒有和先生一起展開愛的旅程？」第4度落淚，她提醒：「大家看了這故事以後，要對另一半更好、把他攬牢牢，也要更珍惜身邊所愛的人、給他們更多的陪伴。」她不斷以面紙拭淚，還轉移焦點說「前面的攝影也哭得很慘」。
旁人連忙提醒她，別忘了宣傳新一波的快打站，她才趕緊收起情緒，表示市府將於1月中旬為長者開設4天快打站，12、13日服務75歲以上長者，16、17日服務65至74歲長者及55歲以上原住民。提供「莫德納次世代BA4/5雙價疫苗」接種。