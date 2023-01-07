雄獅手指顏料「生菌飆46倍」！專家籲：液態玩具檢查2點
家長們要注意了！行政院消保處今（7）日抽查市售液態兒童玩具15件，產品名為「雄獅手指畫顏料」生菌數超標45.67倍，已經要求業者下架回收並改善。行政院消保官王德明消保官表示，液態玩具生菌超標恐造成拉肚子、腸胃不適的症狀，購買時要認明「商品檢驗標識」，並且是否正確標註適用年齡「3歲以上」，有問題的商品批次可進行退貨處理，就算購買時間久遠已無留存發票，仍是可以因安全品質的問題，要求業者協助退貨。
記者鍾怡婷/綜合報導
行政院消保處在臺北市及新北市的實體商店及電商平台，共計對市售液態兒童玩具15件，進行微生物檢測及商品標示查核，檢測結果「雄獅手指畫顏料」生菌數超標46.67倍；還有2件商品標示適用年齡與警告標示不一致，已要求業者全部近下架回收改善。王德明表示，若購買到不合格的商品，可以向店家申請退貨處理，就算購買憑證、發票已丟失，因為法令規定要回收不合格之商品，仍是可以主張退貨需求。
並且他也呼籲，玩具對於小朋友來說都有一定的風險，除了產品業者有義務進行嚴格把關外，父母在購買時更要認明2要點，那就是商品檢驗標識以及正確的年齡標示警語，國際對於玩具的規範相當嚴格，建議不要購買來路不明之玩具，以維護自己之權益。
最後王德明也提醒，液態玩具若有微生物超標的情況，不慎沾染口鼻就會有拉肚子、腸胃不適的狀況發生，家長應督促兒童於使用前後須及時洗手，並不要直接抓取食物，以避免攝入有害物質，除了常見的液態史萊姆、畫畫顏料、吹泡泡都屬於水性玩具。