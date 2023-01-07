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物價指數創14年新高！陳吉仲：過年前農漁畜產品供應無虞

▲農委會主委陳吉仲今（7）日表示，過年前農漁畜產品，全數供應無虞，下週會對外報告。 （圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）
▲農委會主委陳吉仲今（7）日表示，過年前農漁畜產品，全數供應無虞，下週會對外報告。 （圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）

記者李琦瑋／台北報導

去年消費者物價指數（CPI）年增率2.95%，創14年新高，主因為蔬菜、肉類、水產品、蛋類等上漲。農委會主委陳吉仲今（7）日表示，過年前農漁畜產品，會確保全數供應無虞，目前已盤點，下週會對外報告詳細情況，另外，目前也大力執行相關措施，盡量降低原物料上漲所造成的畜產品生產成本。

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針對CPI上漲，為掌握年節物資價格情勢，經濟部協調超市及賣場業者設置平價專區；行政院也將於下週召開「穩定物價小組」會議，要求各部會密切監控各類農漁畜及應節商品、重要民生物資的市場供需狀況，確保供應量充足、價格穩定。

陳吉仲今天出席111年度全國卸魚申報表揚頒獎活動，會後受訪表示，過年前會掌控所有農漁畜產品數量，隨著寒流結束、氣溫回升，蔬菜數量絕對無虞，這一兩天北農每公斤拍賣價格也在一定水準；水果也供應無虞，且價格跟去年當期比起來沒有上漲。

他提到，過年期間消費者更在乎畜產品，如豬肉、雞肉、雞蛋，還有水產品等祭祀使用的產品，農委會已在盤點，下週會對民眾報告，「絕對都是供應無虞」，價格部分只有雞蛋跟去年當期比偏高，這是因為原物料價格上漲，造成飼料成本上漲，所導致的蛋價波動，但農民朋友很辛苦，得在一定利潤之下，供應給全國人民所需雞蛋。

他說，感謝行政院提供營業稅減免等措施，盡量降低原物料上漲所造成的畜產品生產成本，目前這些措施都在大力執行中。

媒體詢問，蛋價波動還有別的因素嗎？陳吉仲說，最主要是成本上漲所帶動，很多國家都面臨一樣情形，另外，農漁畜生產還會受氣候條件、重大疫病影響，這部分農委會將全力控制好重大疾病，如禽流感對家禽、雞蛋影響，或是疫病對農糧作物的影響，盡量將影響降至最低，農委會有信心供應全國消費者所需農漁畜產品。

農委會副主委黃金城日前表示，雞蛋目前「當然是有缺一點點」，每天缺蛋約20至30萬顆。

陳吉仲回應，上一波寒流、加上先前禽流感，有撲殺20幾萬隻雞，才有這樣的數字，但從蛋中雞補過來，這一兩天會恢復，「整體雞蛋生產量一定夠」，若過年前消費者需求較強勁，農委會都會去調度；另外，即將春節，加工部分減少需求，會有更多雞蛋能調度到全國消費者需求。

媒體詢問是否加強H1N1疫情管制。陳吉仲說，幾週前就全面要求各地方政府做好禽流感防治，日本撲殺家禽數超過700萬隻、韓國撲殺300萬隻，美國更嚴重，台灣跟全世界一樣，正面臨禽流感對家禽影響，目前撲殺20幾萬隻，會全力在冬天做好防治，地方政府也積極防疫，尤其是車輛、人員進出、理貨等，都在全面做消毒工作。

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