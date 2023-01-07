江宏傑親自下廚餵飽200隻浪浪 分享與「家人」相處日常
江宏傑趁著農曆過年前夕做公益，他日前受寵物鮮食品牌邀請，與志工們一起下廚為浪浪（流浪狗）們烹煮200份鮮食，並親送至流浪動物之家，餵飽200隻浪浪，他也分享與猶如家人的Dogi，私下相處日常。
記者侯家瑜/綜合報導
江宏傑呼籲領養不棄養，「陪伴毛孩一定要有一輩子的決心，因為毛小孩對我們來說可能只佔生命的一部分，陪我們走過人生的某個階段，但對牠們來說，我們卻是他們的全部。」透露愛犬Dogi也是透過領養，且當初Dogi的情況很糟，全身皮膚病，在經過細心照顧之下才恢復健康，「從沒想過一隻狗狗，能帶給我如此大的支持，無論多累，Dogi總在門前開心地迎接我， 而在我感到情緒低落的時候，牠也總是默默的給我安慰。」
對江宏傑現在來說，Dogi猶如家人，所以走進收容所的那一當下，看見許多毛小孩就覺得很可愛，坦言雖然平常在家，不太會像做公益一樣，正式烹煮鮮食給Dogi，但是對Dogi從日常在家吃飯時，就會給一些鮮食享用，他也提醒給鮮食還是要注意毛孩，不能吃到人吃的調味料，這樣吃起來對牠們才會健康又安心。除了製作鮮食外，江宏傑隨著品牌來到板橋公立動物之家，代表捐贈當天現作的200份鮮食，以及帶來品牌捐贈的認養福袋。