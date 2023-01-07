路透：俄羅斯駭客2022年盯上美國3座核子實驗室

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根據網路紀錄顯示的資訊，俄國駭客替每一所機構假造登入頁面，並寄送電子郵件給在那些實驗室工作的核子科學家，試圖得到他們的登入密碼。
路透社無法確定「冷河」為什麼鎖定這些實驗室，也不確定駭客是否成功入侵。
勃羅克哈文國立實驗所發言人不願置評；勞倫斯利佛摩國家實驗室沒有回覆記者提問；阿戈尼國家實驗室發言人則將問題轉給美國能源部，能源部也不予置評。
網路安全研究人員和西方國家政府官員說，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，「冷河」對烏國盟國的駭客活動就變本加厲。
當時，在美國實驗室遭受這波數位閃電戰攻擊之際，聯合國專家正進入俄國控制的烏國領土，視察歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，並評估廠區在周圍猛烈砲火下發生毀滅性輻射災難的風險。
根據9家網路安全公司的訪談紀錄，「冷河」在2016年攻擊英國外交部後，開始受到情報專業人員的注意，近年還參與其他數十起備受矚目的駭客事件。
美國網路安全公司CrowdStrike情報部門資深副總裁麥爾斯（Adam Meyers）說：「這是你沒聽過的駭客組織中最重要的之一，他們直接參與克里姆林宮的情報運作。」
西方國家官員表示，俄羅斯政府在駭客領域居全球領導地位，還利用網路間諜活動刺探外國政府和企業，以尋得競爭優勢。但俄國方面一向否認有執行駭客活動。
路透社將上述發現提供給5名專家，他們依據歷年來與「冷河」有關的共享「數位指紋」，證實「冷河」參與了試圖針對那些核子實驗室的駭客攻擊。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120107