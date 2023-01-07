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路上驚見「戰爭版馬自達」！車門手把撞到失蹤　網友傻眼

▲近日就有網友分享自己在路上看到一台「戰爭版的馬自達」，外觀已經撞出多處凹洞，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）
▲近日就有網友分享自己在路上看到一台「戰爭版的馬自達」，外觀已經撞出多處凹洞，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）

編輯中心/綜合報導

阿娘喂！這是哪門子的汽車？近日就有網友分享自己在路上看到一台「戰爭版的馬自達」，只見一輛馬自達汽車外觀殘破不堪，不僅有多處撞出凹洞，最誇張的是車門還用膠帶黏著固定，讓不少網友相當傻眼，更有許多居住台北的網友指稱「多次看到這台車在路上跑.....」掀起熱烈討論。

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張震撼照片，只見該輛白色的馬自達汽車車體已經殘破不堪，除了側邊的車門有多處凹洞之外，前面的引擎蓋也已經撞到微微彈開，另外右邊車門的手把甚至直接失蹤....仔細一看車門上貼滿大大小小被「違停拖吊」的貼紙，讓人好奇這種車輛為何還會開上路。

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▲眾多台北網友都在市區看過該台「戰爭版馬自達」，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，刷新不少網友三觀表示「這能開上路＝＝誰敢靠近啊，根本戰爭版馬自達啊」、「戰損版....太扯了」、「太可怕了.....怎麼會有這種車可以開在路上」、「這到底怎麼開的＝＝門把甚至失蹤」、「門把撞到都不見了，到底是....」、「這台常在政大附近出沒啊，看好幾次了，每次看到都覺得很不可思議」、「政大學生老熟人了，常常看到」、「通化街看過超神扯，真的不可思議」、「傻眼到不行，這應該能檢舉吧....」。

另外，則也有不少網友表示在路上看過相似的情況，有些是後車廂整個撞爛還在開，還有後車廂都關不起來也開上路，甚至車牌整個不見也能行駛路上，怎麼樣都堅持不修車，讓許多人表示「每次看到這種車我都閃超遠」、「閃超遠+1，人家車有故事，他們的車有事故」。

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▲各地網友也貼出照片指出，許多車主出車禍後都不修車還開上路，讓用路人都閃得遠遠的。（圖/路上觀察學院）
而事實上，根據《道路交通法規》相關規定第18條就有提到，如果汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，或因交通事故遭受重大損壞修復後，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新臺幣二千四百元以上九千六百元以下罰鍰，並責令其檢驗；另外第20條則也有提到，汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者，處汽車所有人新臺幣一千八百元以上三千六百元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之。檢驗不合格，經確認不堪使用者，責令報廢，民眾可要特別注意！（編輯：張嘉哲）

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