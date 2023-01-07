路上驚見「戰爭版馬自達」！車門手把撞到失蹤　網友傻眼

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貼文一出，刷新不少網友三觀表示「這能開上路＝＝誰敢靠近啊，根本戰爭版馬自達啊」、「戰損版....太扯了」、「太可怕了.....怎麼會有這種車可以開在路上」、「這到底怎麼開的＝＝門把甚至失蹤」、「門把撞到都不見了，到底是....」、「這台常在政大附近出沒啊，看好幾次了，每次看到都覺得很不可思議」、「政大學生老熟人了，常常看到」、「通化街看過超神扯，真的不可思議」、「傻眼到不行，這應該能檢舉吧....」。
另外，則也有不少網友表示在路上看過相似的情況，有些是後車廂整個撞爛還在開，還有後車廂都關不起來也開上路，甚至車牌整個不見也能行駛路上，怎麼樣都堅持不修車，讓許多人表示「每次看到這種車我都閃超遠」、「閃超遠+1，人家車有故事，他們的車有事故」。
而事實上，根據《道路交通法規》相關規定第18條就有提到，如果汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，或因交通事故遭受重大損壞修復後，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，處汽車所有人新臺幣二千四百元以上九千六百元以下罰鍰，並責令其檢驗；另外第20條則也有提到，汽車引擎、底盤、電系、車門損壞，行駛時顯有危險而不即行停駛修復者，處汽車所有人新臺幣一千八百元以上三千六百元以下罰鍰，並扣留其牌照，責令修復檢驗合格後發還之。檢驗不合格，經確認不堪使用者，責令報廢，民眾可要特別注意！（編輯：張嘉哲）