被控離岸風電大騙局、掏空台灣兩兆？經濟部4點回擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳斐娟於自身節目《關我什麼事》驚爆允能風場恐怕不僅是財務危機，而是一場詐騙，「但難道整個風電產業，只有允能一家在騙嗎？會不會整體產業有非常多的騙子在混水摸魚呢？」她提到，過去曾經批評過中國的造芯運動都在騙錢、騙政府，「那我們的風電產業，是不是也都在騙錢、騙政府？因為標案中，竟有0元得標。」
對此，賴憲政指出，目前所有的離岸風電，加起來達2兆，「如果這是個大騙局，等於台灣被掏空2兆」，目前來講有4大質疑點，第一，0元搶標待價而沽，大玩金錢遊戲；第二，金融機構對業者無追索權，或僅為有線追索權；第三，台船竟掛外國籍船名，質疑是「假外籍，真台船」；第四，資本額5萬的公司，竟可包下離岸風電。
經濟部今日稍早回應表示，賴憲政與陳斐娟兩人一搭一唱，質疑「台灣風電產業0元得標都在騙錢、騙政府」、「所有的離岸風電讓台灣被掏空2兆」，此類發言嚴重糟蹋日夜奔忙的離岸風電工作夥伴與基層公務人員的尊嚴。
經濟部接續說道，去（2022）年離岸風電已完成1GW以上設置容量，包含大彰化風場、彰芳一期風場、海能風場與允能風場等4座風場積極施工，累積完成188座風機，設置量達1.4GW，並逐步在台灣海峽上運轉發電，「怎可用中國的造芯運動來比擬？甚至提出莫名其妙的質疑。」因此經濟部針對賴憲政所提出的4大疑點，一一澄清。
首先，「0元得標大玩金錢遊戲」，經濟部表示，參考歐洲離岸風電先驅國家發展趨勢，台灣離岸風電發展採取先以躉購制度，來完備本土產業鏈及基礎設施，後由競價制度降低發展成本及永續產業，「就像第二杯半價，不能只買第二杯。」
經濟部強調，現在的區塊開發零元競標，更是台灣離岸風電邁入成熟機制的具體成果展現，且必需與政府行政契約權力義務，必須落實產業關聯承諾並如期併網；因應國際淨零碳趨勢，國內產業綠電需求大，離岸風電對政府零元競價，是另循企業購售電模式。財務釋股審查、行政契約管理，包含因不可抗力、不可歸責的展延審查等相關機制，更由經濟部遴聘政府相關機關代表、具離岸風電工程技術、財務金融專業，或具備其他離岸風電專業學者專家組成遴選委員會嚴格把關。
再來，對於「金融機構對業者無追索權」的質疑，經濟部說，專案融資是國際離岸風場開發常見方式，歐洲風能協會統計資料顯示新建離岸風場所舉借的無追索權專案融資金額，占投資總金額的比例在2017年以前僅有13%至35%，到了2018與2019年比例逾7成，「這是國際間離岸風電開發資金主要來源，怎可將國際銀行業者比擬如同笨蛋般？」
而離岸風電開發業者須依經濟部「離岸風力發電產業關聯執行方案」辦理，其中離岸風電海事工程為分階段逐年推動，開發業者應依不同階段的產業關聯項目及期程與國內業者洽詢合作，開發商所提產業關聯執行方案倘有未落實情形，若未如期改善則依行政契約相關違約罰則處罰，經濟部說，賴憲政質疑「假外籍真台船」簡直不知所云。
最後，對於「資本額5萬的公司，竟可包離岸風電」的質疑，經濟部重申，該案是德商海立在台投資案遇投資障礙，經德國經濟辦事處轉介後，由投資台灣事務所單一窗口協助協調交通部、經濟部等相關單位，本案於2022年9月後就展開跨部會協調，該公司初次提出的計畫書不符合我國規定，重新調整後再次申請，在符合法規下，目前處於「同意籌設」的籌備階段，交通部未來會對其資金及技術資格進行審核，必須通過才會同意其營運。
經濟部直言，身為媒體人實在應該要謹守分際，信口雌黃對國人與國家發展都沒有好處，經濟部將堅持既定能源政策全力推動離岸風電，如期如質完成離岸風電建置目標，創造綠色經濟產業價值，達成環境永續的願景。