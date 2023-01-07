春遊高雄「高雄好玩卡」一卡輕鬆GO

2023年初即將迎來的農曆春節與高雄燈會，加上緊接幾檔國際巨星的熱門演唱會，必定會帶來新一波高雄旅遊熱潮。高市府觀光局為服務到訪旅客，攜手高捷公司推出超值的「高雄好玩卡」，這波主打「風踏浪趣、鳳雄旺吉」二款遊程套票，除提供交通服務吃到飽外，還可憑卡享有約60家在地商店與特色場館優惠，讓旅客24小時隨意自由行、輕鬆無負擔，又能深度體驗港都在地觀光。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳表示，「2022高雄好玩x踩風踏浪趣」超值價250元，主推旗津的便捷交通、特色場館、餐廳憑卡優惠等。而「2022高雄好玩x鳳雄旺吉」299元，則帶旅客深度探訪充滿宗教人文氣息之旅，匯集網路打卡熱點，利用捷運、公車搭配Ubike輕鬆串連，沿線還有許多優惠商家及古早味美食，絕對是體驗鳳山、大樹區指標景點，絕不可錯過的首選套票。
觀光局進一步補充，長長的年假來遊高雄走春，若想輕鬆無限暢遊高雄各個熱門景點，除了上面兩個套票外，再大力推薦「2022高雄好玩x打狗逛逛券」，包含交通全餐方案，結合高雄MeNGo-48小時方案、21項熱門景點優惠及活動體驗，總價超過4,500元，現在新春好康大放送，電子QR-code版只要新台幣990元，卡片版新台幣也只要1,090元，是新春走跳高雄必備神卡。更多資訊與眾多好玩卡套票產品，請持續追蹤高雄遊旅網或高捷市集官網與高雄捷運官網。