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俄羅斯人湧向泰國旅遊　入境人數快速增漲

▲泰國自2021年7月推出普吉沙盒計畫。圖為普吉島巴東海灘。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國自2021年7月推出普吉沙盒計畫。圖為普吉島巴東海灘。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳／綜合報導

隨著疫情趨緩，各國積極開放觀光，位於東南亞的泰國也不例外，試圖重現疫情前的觀光盛況。有趣的是，俄羅斯名列入境泰國最多人次的國家之一，11月份開始，入境人數翻了兩倍，而跟9月相比，則上漲了整整７倍，相當驚人。

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根據《路透社》，泰國在11月迎來175萬名從各國來的旅客，是去年一整年份的四倍，而根據泰國官方數據，其中以馬來西亞、印度和俄羅斯人為大宗。在疫情前，俄羅斯是泰國旅客來源的第七大國，一年約有148萬名旅客入境泰國；不過，疫情後，俄羅斯一躍成為泰國旅客來源的第三大國，僅次於馬來西亞和印度，11月共有108,985名俄羅斯人入境泰國。相較於10月份的44,314人和9月份的15,900 人，俄羅斯人前往泰國的比例大幅增漲，在泰國的所有旅客來源國中，俄羅斯的蜂擁而至最讓人感到意外。

專業人士分析，上漲的因素可能是因為俄羅斯的貨幣兌換泰銖遠比過往的價差划算，再加上俄羅斯的寒冬漫長，許多口袋有錢的俄羅斯人都在思考逃離家鄉避冬，而且時局動盪，人民渴望放鬆心靈。泰國觀光局局長Yuthasak Supasorn表示，最多俄羅斯人來泰國選擇前往的地方是普吉島（Phuket），人數是島上的四分之一，他認為這歸功於俄羅斯直飛普吉島和曼谷的班機增多。根據島上的住房統計，俄羅斯人的這波熱潮，將會一路蔓延到三月，至少冬天結束之前，前往泰國的旅客只會有增無減。

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