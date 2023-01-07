全球第一！首批蜜棗進軍韓國　陳吉仲：把冷鏈、品質顧好

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冷藏檢疫處理場相關事前準備工作由該局台中分局偕同場方確認低溫處理設施運轉效能正常及作業流程順暢；至於供果園部分則另由該局及該局高雄分局輔導落實田間果實蠅防治及採收後之防護措施，同時數度會同農糧署與高雄市政府前往高雄市燕巢區及阿蓮區的棗供果園進行實地確認。
防檢局補充，韓國檢疫人員來台後已安排其完成冷藏檢疫處理設施檢查及測試，並前往供果園進行產地檢疫，確認符合韓方規定，續於12月21日及27日完成2批蜜棗插針入庫，經確認果實中心溫度為1.0℃，持續12天後，第一批100公斤蜜棗於3日完成輸出檢疫，並於4日抵韓及通過韓國檢疫單位檢疫，續於今天通過韓國食品局農藥殘留檢驗，均符合規定順利通關。
防檢局表示，該局將持續與農委會國際處、農糧署、地方政府、檢疫處理場方及輸出業者通力合作，以順利完成輸韓檢疫作業，協助我國棗鮮果實符合韓國的檢疫要求，維持我國優質果品國際形象，並協助開拓新商機。
陳吉仲表示，之前蜜棗進軍日本也不被看好，因為得維持1.0℃、14天的低溫處理，但我方還是成功克服冷鏈技術，銷往日本，現在也透過同樣的方式進軍韓國。
他說，透過政府之間談判，開放越來越多進口國，這就是新興市場的開拓，只是農產品需要先就防疫、檢疫部分，跟進口國談好以後，在相關條件底下，盼農民跟通路業者可以配合；未來日韓是台灣重要市場，就像台灣芒果每年外銷日韓，每國達6、700公噸以上，產地價格都能維持一定水準，相信蜜棗在顧好冷鏈、品質的狀況下，也能獲得消費者喜愛，讓出口更順利。