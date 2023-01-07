首屆「新南向菁英培育專班計畫」結業 50名學員歡聚
外交部政務次長田中光本(1)月6日上午在本部五樓大禮堂主持「2022年連結新南向菁英培育專班三校聯合結業典禮」，並代表本部頒獎予3名表現傑出的參訓學生。國立台北科技大學、國立金門大學及台北醫學大學三校代表帶領本屆專班50名來自新南向主要目標國家學員齊聚一堂，相關國家駐台官員、行政院經貿談判辦公室談判代表路豐璟及財團法人台灣亞洲交流基金會執行長楊昊均應邀出席觀禮，共同見證新南向培育專班學員在台5個月學習成果。
記者賴正琳／綜合報導
田政務次長致詞表示，外交部首度推動的「新南向菁英培育專班計畫」在三校精心規劃及各駐台機構支持下圓滿結業。首屆50名學員分別來自印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞及印度等6國，他們將帶著「台灣經驗」返鄉展開新旅途，相信在台學習過程，學員將更加認識台灣自由民主開放社會及我國在全球政經與維繫區域穩定的角色。這些互動有助加深彼此青年世代交流，歡迎專班校友未來再訪台灣。
國立台北科技大學楊副校長重光表示，學生在北科大接受半導體專業課程，搭配華語學習、文化體驗及參訪企業等收穫，相信都是豐富人生資產。國立金門大學國際長顏郁芳致詞表示，期盼在金大學習成果成為學生們人生養份，該校珍惜這份情誼，未來盼以辦理年度校友會方式延續新南向友誼種子。 台北醫學大學國際長蔡佩珊表示，學生在北醫大除專注於醫衛專業課程外，也曾赴基隆拜訪東南亞國家移工，主動投入關懷移工公益活動，這些課餘的在地連結，難能可貴，感謝本屆學生為校園帶來多元文化與觀點。
三位獲獎的優秀學生（2名印尼籍、1名菲律賓籍）發表感言時，均以中文流暢表達對本菁英計畫及接待院校的感謝之意，展現華語學習成果，並談及在台見聞與交流啟發新觀點，思考人生職涯更多的可能性，盼菁英培育專班持續辦理，嘉惠更多新南向國家學生。
典禮結束前，外交部特地播映三校國際處聯合製作的回顧短片，呈現學生交流歷程及共同的「台灣經驗」。 田政務次長會後受訪表示，首屆專班成果豐碩，外交部將研議擴大辦理新一屆專班，增加合作學校及參與人數，以強化青年連結並落實新南向政策「以人為本」的獨特價值。