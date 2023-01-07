名家論壇》盧燕俐／景氣亮藍燈，就該all in買股？

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這次的景氣反轉，不難理解。包括俄烏戰爭、進出口同步衰退，及股市從年初萬八高點崩盤……等等。基於股市總領先基本面反映，不少分析師大膽提出，「看到許久不見的藍燈，反倒應該見獵心喜，因為這意味著長線買點已出現！」
不過，我個人的觀察是，燈號與大盤指數連動性高達8成，有時會領先，有時也會落後，且時間差大約兩個月，看到第一個藍燈就all in買股，絕非理智做法，短線極有可能再套牢！對資金不多的小資族來說，不妨分批進場、見機加碼，更能拉高整體績效。
實務上，就過去20年，共有4次景氣燈號連亮好幾個藍燈，分別是2000年12月、2008年9月、2011年11月，和2015年6月，其中，以2000年這次連亮15顆藍燈最慘烈，剩下的3次，則分別亮了9~10顆的藍燈。附帶一提，讓許多人意外的是，2020年的新冠疫情，3月起連亮5顆黃藍燈，之後立刻轉綠燈，完全沒有出現藍燈。
重點在於，以2008年金融海嘯為例，9月亮第一顆藍燈，當時大盤指數是5719點，之後一度跌到4000多點，如果第一顆藍燈就進場，得面臨1500點的下跌壓力，只怕投資人內心煎熬無比，面臨要停損或加碼攤平的兩難處境。
但如果是亮第9顆藍燈，也就是2009年5月才進場，大盤已漲回6890點，且同年底指數已漲破了8000大關。2015年情況類似，亮第一個藍燈就去買，指數位置在9329點，後來先跌破8000，才又逐月上攻到萬點以上的行情。
也許讀者會問，「那麼，這次藍燈會亮幾顆？」台經院學者已解釋，目前台灣內需穩定，中國已逐步解封，儘管燈號的轉變並不會馬上就出現，畢竟11月的12分落在藍燈區的中間(註：藍燈分數為16到9分)，要重回黃藍燈得需一些時間，但對未來也不必過於悲觀。
換句話說，接下來，有可能再出現幾顆藍燈，但因兔年下半年全球經濟將出現轉機，燈號也將從谷底翻揚，偏好「景氣燈號操作法」的投資人，不妨分批布局，選擇自己熟悉的個股和ETF加碼，相信長線應會有不錯的利潤。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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