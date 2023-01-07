旅宿業7月起將不主動提供「一次性備品」　11類品項曝　

名家論壇》盧燕俐／景氣亮藍燈，就該all in買股？

▲景氣落入低迷，部份人士認為長線買點出現。（圖／翻攝自Pixabay）
▲景氣落入低迷，部份人士認為長線買點出現。（圖／翻攝自Pixabay）

文／盧燕俐

剛公布的11月景氣燈號，大亮藍燈，顯示景氣已落入「低迷」區，不少專家紛紛疾呼，「歷史經驗說明，藍燈就是買股的好時機，現在進場，長線賺飽飽！」果真如此嗎？我認為，這恐怕只說對了一半，投資人仍應分批向下布局，才能有效提高勝率。

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先來簡單回顧歷史。景氣燈號自經建會時代研擬，經數次改版，在1984年底定，以9項指標來定調總體景氣現況，是專業投資人重要的參考指標。而11月燈號引來各界議論，主要就是因為分數大降，從2021年12月象徵「熱絡」的紅燈38分，如墜崖般的直直落，2022年3月，已降到象徵「穩定」的綠燈31分，9月又跌到黃藍燈17分，11月更是一口氣掉6分，直接來到藍燈12分。

這次的景氣反轉，不難理解。包括俄烏戰爭、進出口同步衰退，及股市從年初萬八高點崩盤……等等。基於股市總領先基本面反映，不少分析師大膽提出，「看到許久不見的藍燈，反倒應該見獵心喜，因為這意味著長線買點已出現！」

不過，我個人的觀察是，燈號與大盤指數連動性高達8成，有時會領先，有時也會落後，且時間差大約兩個月，看到第一個藍燈就all in買股，絕非理智做法，短線極有可能再套牢！對資金不多的小資族來說，不妨分批進場、見機加碼，更能拉高整體績效。

實務上，就過去20年，共有4次景氣燈號連亮好幾個藍燈，分別是2000年12月、2008年9月、2011年11月，和2015年6月，其中，以2000年這次連亮15顆藍燈最慘烈，剩下的3次，則分別亮了9~10顆的藍燈。附帶一提，讓許多人意外的是，2020年的新冠疫情，3月起連亮5顆黃藍燈，之後立刻轉綠燈，完全沒有出現藍燈。

重點在於，以2008年金融海嘯為例，9月亮第一顆藍燈，當時大盤指數是5719點，之後一度跌到4000多點，如果第一顆藍燈就進場，得面臨1500點的下跌壓力，只怕投資人內心煎熬無比，面臨要停損或加碼攤平的兩難處境。

但如果是亮第9顆藍燈，也就是2009年5月才進場，大盤已漲回6890點，且同年底指數已漲破了8000大關。2015年情況類似，亮第一個藍燈就去買，指數位置在9329點，後來先跌破8000，才又逐月上攻到萬點以上的行情。

也許讀者會問，「那麼，這次藍燈會亮幾顆？」台經院學者已解釋，目前台灣內需穩定，中國已逐步解封，儘管燈號的轉變並不會馬上就出現，畢竟11月的12分落在藍燈區的中間(註：藍燈分數為16到9分)，要重回黃藍燈得需一些時間，但對未來也不必過於悲觀。

換句話說，接下來，有可能再出現幾顆藍燈，但因兔年下半年全球經濟將出現轉機，燈號也將從谷底翻揚，偏好「景氣燈號操作法」的投資人，不妨分批布局，選擇自己熟悉的個股和ETF加碼，相信長線應會有不錯的利潤。


●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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