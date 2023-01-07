名家論壇》柯志遠／《我的婆婆怎麼把○○搞丟了》

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除了成功復刻電視版印象的「親切」，本片做為貫穿全局的「○○搞丟了」事件在設計上是極盡巧思的，電影的前半部，因為這個「事件」讓戲裡所有的人物全部都主動或被動地牽涉其中（基於各自不同的理由），成為摳緊故事、收束所有支線的結構聚焦（否則戲就散了、亂了），行雲流水，手法高明。電影的後半部，婆媳攜手鍥而不捨的抽絲剝繭，一方面讓敘事節奏、畫風丕變，二則竟還有餘裕挖深幾個主軸人物的內心曲折，炎亞綸客串的這個萬人迷「○○」，難能可貴地，並沒有被虛擲成一個「功能化」的存在，他的戲份不是最多，卻足夠完整、動人，教人過目難忘，尤其跟「婆婆」林彩香短暫的相處，擦肩而過，卻能真誠地碰觸並安撫了彼此不足為外人道的幽微、柔軟、極需獲得理解與鼓舞的心事，這個別出心裁的「化學效應」，超乎預期地將這個電影故事明顯地提昇、發酵到了另一個格局，似層相識，但卻有更多一層的發人深省。
炎亞綸這兩年多以來各方各面更上層樓，深耕台灣娛樂產業的不同領域，沒錯過任何機會，也都有出色表現，自己不設限，成長就愈發明顯，跨足影、歌、劇、綜藝皆見斬獲，不但是KOL，更是「十大青年」，這個選角堪稱見地獨到。附帶一提，我原先以為片名裡的○○是個真名字，就像《尋找成龍》、《我與夢露的一週》那樣，只是拍攝期間故意製造懸念所以才用○○暫時替代…，沒想到○○真的就叫○○，唸成「圈圈」，挺可愛的，挺像這個不按牌理出牌的劇組會搞出來的事！（其實叫《我的婆婆怎麼把炎亞綸搞丟了》，好像也是挺酷的呀！哈～）
就戲論戲，《我的婆婆怎麼把○○搞丟了》「以喜劇的形貌， 致敬家庭價值的嚴肅」，其舉重若輕，其言之有物，一直是這個大IP凌越通俗浮誇喜劇並且深入人心贏得共鳴的關鍵特色，在電影版的後三分之一，再次發揮得淋漓盡致，例如林彩香獨守一桌團圓飯，信手舉起電蚊拍殺蚊子的神來之筆，讓人莞爾一笑，卻沒有人不同時體會到箇中的落寞孤寂…，類似的佳妙處理不時閃現，鍾欣凌的影后級演技不費吹灰之力同時駕馭了演技光譜最放鬆跟最沉重的兩端，又一次讓人歎為觀止！
這個作品以幾近戲謔、荒誕的喜劇手法，形塑了「林彩香」幾個兒女的奇葩行徑，不但不曾給人浮誇、狗血的聯想，反而總能恰到好處地直擊心靈，舉例其中「便便戒指」的小插曲，佔戲雖不多，讓人為之動容的後勁卻極其強大，沒說出口的潛台詞是「我又讓你騙了一次，不是因為我笨，只因為我是你的母親。讓你騙了再多次，我始終還是愛你的，讓你騙了再多次，我還是相信你是愛我的。聽到你說愛我，即便曉得那是謊話，我依舊是無可救藥地歡天喜地…」，蘇家的「忠、孝、仁、愛」都是活寶，這些角色的安排，卻不是表象上的為了喜劇而喜劇，透過林彩香對於這些令人氣結對待的無私、包容，緊扣了這個故事背後企圖傳達的「媽媽只有一個」的呼籲，才是最深刻最厚重的信息。而這個喜鬧之劇在情感層面的渲染卻總是讓人沒有招架之力，也這是這部份刻劃的「一針見血，感同身受」。
最特別的是最後的小彩蛋！在熱鬧滾滾的完結之後，無預警地冒出來的那個小彩蛋，真的是「笑到最後的人，就準備哭吧！」大家要有心理準備。而《我的婆婆怎麼把○○搞丟了》大笑、大哭之間，熟悉和創新之間，仍然是那個正能量的主題：除了對家庭無法割捨的愛，我不只是「婆婆」，我還是一個真正知道如何疼惜自己的女人；我不只是一個可可愛愛的婆婆，我是獨一無二的「林彩香」！
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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