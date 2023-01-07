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家長注意！國內增2例腸病毒併發重症：7歲男童、5月女嬰

▲國內增2例腸病毒併發重症。（圖／Unsplash）
▲國內增2例腸病毒併發重症。（圖／Unsplash）

記者林盈君/綜合報導

冬天仍須留意腸病毒威脅！疾病管制署今(7)日公布，國內新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為北部7歲男童及5個月大女嬰，為2021年來首2例確定病例。

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提醒民眾一年四季皆有腸病毒活動，成人、幼兒均有感染可能；另因COVID-19防疫期間民眾積極配合防疫政策，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離及減少出入公共場所機會等，腸病毒確診及就診人數明顯下降，惟隨著邊境穩健開放，且國內逐步放寬各項社區防疫措施，使腸病毒流行風險持續上升，請民眾不可掉以輕心，應確實做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒，以降低病毒傳播的機會。

疾管署表示，新增病例中之7歲男童於去(2022)年12月16日出現頭痛、無力、噁心、想吐症狀，伴隨極輕微上呼吸道症狀，12月20日症狀持續未改善收治住院，次日出現左上肢無力、步態不穩等症狀，12月30日由醫院通報腸病毒感染併發重症，並於今(2023)年1月7日醫院上傳驗出克沙奇A2型，所幸個案經治療後病況穩定，目前已恢復正常生活。

另5個月大女嬰於12月22日出現咳嗽、有痰症狀至診所就醫，12月30日因無呼吸心跳，立即急救後送醫治療，院方通報疑似腸病毒感染併發重症，今年1月6日經檢驗確定為腸病毒D68型感染，目前於新生兒加護病房住院治療中。

疾管署監測資料顯示，上週(2022年12月25日至12月31日)國內腸病毒門急診就診共計1,117人次，較前一週(975人次)上升14.6%，近期呈緩升趨勢，另實驗室監測資料顯示社區中仍有腸病毒活動； 國內腸病毒感染併發重症確定病例2022年累計2例(即今日公布病例)，前例病例為2020年發病確診。

疾管署表示，腸病毒傳染力強，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具(尤其是帶毛玩具)，並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。

另提醒腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，籲請民眾如發現家中嬰幼兒有急性肢體無力，應儘速送醫。

疾管署再次提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，在嬰幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握治療黃金時間。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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