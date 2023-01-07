劉樂妍直播帶貨冷清！竟慘到「吃公司剩飯」：我沒退路了
39歲台灣藝人劉樂妍，自從到中國發展後，演藝事業非常不順遂，就連近幾年正夯的直播帶貨，劉樂妍做了10個多月都沒有起色，日前更拍影片自爆，最近常常會撿公司直播沒吃完的食物來吃，直喊「我沒有退路了！」
娛樂中心/綜合報導
劉樂妍6日在微博PO出一段影片分享，「帶你看看，帶貨主播下班後都在幹嘛？」她透露，以前都會帶便當到公司吃的她，最近因為工作太過忙碌，常常半夜12點下班，早上8點就要起床，根本沒有時間準備，再加上剛好每次直播帶貨完都有剩下食物，因此決定在公司解決，並自豪「如果都沒人吃太浪費了，勤勞節約，愛惜食物是中華民族的傳統美德。」
事後，劉樂妍邊吃邊感嘆，自己轉戰直播帶貨後，已經有10個多月的時間，但成績依舊沒有起色，而她也不知道該怎麼辦，只好繼續「死嗑」，繼續在這份工作上撐著，「因為我沒有退路了」，最後也希望能在2023年買到一間屬於自己的房子。
影片曝光後，中國粉絲十分心疼，「妳真的很拚，真的希望妳能做起來」、「這工作時間不行啊！」、「忙事業也要注意好休息」、「樂妍太辛苦了呀，希望2023年的妳能做出一番成就來！」（編輯：詹鎰睿）