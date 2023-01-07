陳明通條款！碩博士學位撤銷　台大將主動檢核教師與系所

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台大今天舉行第13任校長交接典禮，由管中閔交接給新任校長陳文章。
媒體在會後詢問台大對陳明通懲處。陳文章表示，國發所跟所屬學院正在做適當處置，後續還要經過行政會議等同意，才能對外發布，請大眾耐心等待，目前都在處理程序中。
他說，很多人質疑為何陳明通案處理進度緩慢，但在學校，學生論文檢核與教師學倫問題，其實是2個不同的機制，學倫問題要經過系、院、校等程序要走，目前都在進行中，且教育部規定，審查學倫案要保密，因此必須等到有結論，才能向外界報告。
他提到，現行學校系所是每5年評鑑一次，因應此次學倫案，台大未來若有學生被撤銷碩、博士學位，將啟動主動評鑑、檢核教師與系所的制度，協助系所做的更好，「這是上任校長後要做的事」，他提出構想後，還得等到3月教務會議，進行更詳細討論，通過後才會執行。
針對學倫問題，除了啟動主動評鑑、檢核機制，陳文章說，還會請各學院訂定論文檢核標準，畢竟各學院性質不同，論文的審查標準，不能只以抄襲比例多寡來認定，還需看原創性、結論創新性等，希望各學院提出完整檢核標準，一樣會提到教務會議討論。
他說，學生來校是為了學習，做研究寫論文，因此會在各學院開設論文寫作課程，除指導教師外，學校也能開設相關課程，鼓勵學生選修，精進論文品質。