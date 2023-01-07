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陳明通條款！碩博士學位撤銷　台大將主動檢核教師與系所

▲台大校長陳文章今（7）日表示，陳明通案正在處理中，未來若有學生碩博士學位被撤銷，將主動檢核教師與系所。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）
▲台大校長陳文章今（7）日表示，陳明通案正在處理中，未來若有學生碩博士學位被撤銷，將主動檢核教師與系所。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.07）

記者李琦瑋／台北報導

前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦在台大國發所碩士論文涉及抄襲，被撤銷學位，外界撻伐2人指導教授、國安局長陳明通應為此負責。台大校長陳文章今（7）日表示，陳明通案正在處理中，結果出來會對外報告；並提出構想，未來若有學生碩博士學位被撤銷，將主動評鑑、檢核教師與系所。

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對於陳明通教職存廢，教育部長潘文忠日前表示，學倫案是否影響到教職，不宜用通則，應該回到學校處理，目前台大正在做相關處理。

台大今天舉行第13任校長交接典禮，由管中閔交接給新任校長陳文章。

媒體在會後詢問台大對陳明通懲處。陳文章表示，國發所跟所屬學院正在做適當處置，後續還要經過行政會議等同意，才能對外發布，請大眾耐心等待，目前都在處理程序中。

他說，很多人質疑為何陳明通案處理進度緩慢，但在學校，學生論文檢核與教師學倫問題，其實是2個不同的機制，學倫問題要經過系、院、校等程序要走，目前都在進行中，且教育部規定，審查學倫案要保密，因此必須等到有結論，才能向外界報告。

他提到，現行學校系所是每5年評鑑一次，因應此次學倫案，台大未來若有學生被撤銷碩、博士學位，將啟動主動評鑑、檢核教師與系所的制度，協助系所做的更好，「這是上任校長後要做的事」，他提出構想後，還得等到3月教務會議，進行更詳細討論，通過後才會執行。

針對學倫問題，除了啟動主動評鑑、檢核機制，陳文章說，還會請各學院訂定論文檢核標準，畢竟各學院性質不同，論文的審查標準，不能只以抄襲比例多寡來認定，還需看原創性、結論創新性等，希望各學院提出完整檢核標準，一樣會提到教務會議討論。

他說，學生來校是為了學習，做研究寫論文，因此會在各學院開設論文寫作課程，除指導教師外，學校也能開設相關課程，鼓勵學生選修，精進論文品質。

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