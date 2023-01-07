連4黑！去年12月出口20年新低　但全年仍創新高

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不過，財政部統計處長蔡美娜坦言，全球經濟還是滿多雜音，國際大廠都有獲利下修預警，產業供應鏈庫存調整還沒結束，半導體等都認為會調整到上半年，這看法沒改變，僅鋼鐵中鋼對去化庫存較樂觀，反轉會提早在第1季底出現，其他都是看到第2季，資通產品就更悲觀，要回到疫前快則1年慢則2年等因素，2023年1月出口鐵定連5黑，金額估在304億至320億美元之間，年減幅度可能達到20%至24%，減幅看來很聳動，主要受到1月春節假期干擾很大，因此，還是要等2月才能較了解出口收縮的狀況。
蔡美娜指出，去年12月主要出口貨品延續全面下降格局，其中塑、化產品、基本金屬及其製品受制於買氣低落或廠商減產以去化庫存，出口分別減33.8%、28.4%、22.0%；資通與視聽產品因消費性電子產品市況不佳，雖網通產品需求尚在，出口仍年減10.7%。但2022年電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、化學品、運輸工具等6類出口值皆為歷年最佳，其中電子零組件突破2千億美元，占總出口比重達41.7%。
至於去年12月我國對主要市場出口同步縮減，也是2016年3月以來再次出現這現象，其中對中國大陸與香港出口年減16.4%，跌勢最深，也連5個月下降；對東協、歐洲各減1成，對日本、美國分別下滑6.1%、2.6%，對日本及東協減幅都是2年來最大減勢。
不過，去年全年對日本、東協、美國、歐洲出口規模均創新高，年增率各為15.1%、14.8%、14.3%、6.8%，對陸港出口則減1.6%，反映在市場結構中，對美出口比重較上年提升1個百分點至15.7%，對陸港占比下降3.5個百分點至38.8%，分別為18年來高點、低點。
展望今年，蔡美娜表示，隨主要經濟體為平抑物價啟動貨幣緊縮政策逐漸發酵，俄烏戰爭僵持不下，全球經濟成長動能預料將明顯減緩，加上中國大陸解除清零封控對疫情發展之不確定性，美中科技戰風險仍續潛存，勢將高度牽制我國出口表現，雖有新興科技應用及終端產品晶片含量提升之正向效應，惟尚難抵銷負面衝擊，第1季出口恐續呈減勢，財政部預估今年1月出口鐵定連5黑，出口值在304億至320億美元之間，年減幅度可能達20%至24%，主要受到1月春節假期干擾很大，因此，還是要等2月才能較了解出口收縮的狀況。