目睹恐怖情人激動做傻事 郭鬼鬼「綁好傷口」請他離開
受封為「雪乳戰神」的郭鬼鬼，今（7）日到士林科教館參與「殭」展，她以一身低胸性感道士服登場，化身招牌角色阿鬼師。郭鬼鬼稍早受訪時分享，曾遇到有個恐怖情人，「以前有一任是跑到我家，割腕給我看，但我是讀護理系的，就把它傷口綁好叫他出去。」
記者侯家瑜/綜合報導
談到近來引發爭議的宋逸民教會，郭鬼鬼坦言仍然相信宗教是好的，至於小甜甜與老公的家暴事件，她則認為會動手打人的人，都是不擅長溝通，會家暴的人，也都不是什麼好人，「現在被家暴的對象不分男女，只要會打人的都是不好的，保護自己是沒有錯的，要勇敢說不，就算是小力，下次也可能會變大力，所以要請大家懂得保護自己。」
「殭」展現場除了展示10多隻精細打造的仿真殭屍，也陳列出將近百件民間各大道派正在使用的法器，還有講究風水命理學及道教內容，打造八卦陣展區設計、放置白糯米等，讓民眾從裡到外好好體驗，了解更多平常不知道的知識。此外，郭鬼鬼也分享今年的工作規畫，除了預計會再次獻上演唱會大禮，還有正在籌備令人血脈賁張的第二本寫真書，讓大家相當期待。展期從即日起至2/28，購票請洽寬宏售票。
※【NOWnews 今日新聞
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