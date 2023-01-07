跑跑卡丁車最後一舞！爆哥自掏腰包辦比賽 親吐幕後心聲
由爆哥NEAL（劉昶亨）、迴聲娛樂、遊戲橘子等主辦的「火爆盃」跑跑卡丁車畢業賽，在歷經3週的賽事後，今（7）日舉辦最終線下決賽，現場從早上10點左右就出現不少粉絲排隊入場，下午2點比賽開始後，更湧入近300位現場粉絲及近萬名線上觀眾參與跑跑卡丁車在台灣賽事的「最後一舞」，爆哥也感性說道，「此次比賽的初衷並非選出誰是最強的選手，而是讓16年來支持著跑跑的人們，能夠有最後一次的實體活動見面、敘舊，珍惜身邊得來不易的好友。」
記者張志浩/綜合報導
爆哥指出，此次「火爆盃」跑跑卡丁車線下賽事湧入許多粉絲來到現場，首先還是要和玩家們抱歉，由於場地限制，無法讓所有人到場同樂，舉辦在2樓的賽事，從早上10點就有人在排隊，就連賽事開始前，1樓都還有近百位粉絲等待進場，不過爆哥看到現場的盛況後，仍感動表示：「能得到這們多人的支持，我是很開心的，也代表台灣的電競賽事、遊戲市場，還是有人在關注著。」
提及跑跑卡丁車「火爆盃」舉辦的初衷和理念，無償將韓國比賽中獲得的獎金投入「火爆盃」的爆哥指出，跑跑卡丁車在台灣走過16個年頭，也有一段時間沒有較大型的賽事，這一次就是想透過活動讓玩家們重溫賽事的美好和刺激，最重要的就是，讓因為跑跑卡丁車聚集在一起的人們有碰面的機會，「大家一起吃飯、聊天，就算遊戲和比賽結束後，仍可以約出來培養感情。」
而針對所有報名「火爆盃」的參賽者，身為跑跑卡丁車現役職業選手的爆哥也強調，「希望大家能記得彼此都是在和最強的選手競爭，輸了不要氣餒、贏了不要驕傲，因為未來還很長，最重要的是『珍惜這些朋友』，因為他們會陪伴子很長的時間，我也是從遊戲中認識許多人變為現實世界的朋友，相互扶持了10幾年，珍惜是對所有粉絲、選手最大的期許。」
此外，爆哥特別感謝這次協助舉辦的迴聲娛樂，在韓國比賽結束後第一時間就要約爆哥共同創造這場盛會，以及遊戲橘子、ROG電競共和國、RSL賽事聯盟對賽事資源和人力的投入，才能完成這項成就；爆哥也透露，這次因「火爆盃」回台灣一段時間後，預計會返回韓國一趟，並在1/20回國過年。希望粉絲們多多支持爆哥。