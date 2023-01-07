為外籍漁工義診按摩　新北勞工局歲末送暖

農曆春節即將來臨，為關懷終年辛勞的外籍漁工，新北市勞工局6日前往富基漁港進行春節關懷訪視，現場有近百名外籍漁工熱情參與。勞工局發放防寒背心、發熱衣等防寒物資，還結合義剪、視障按摩服務，讓在異鄉打拚的漁工朋友們煥然一新，感受台灣溫情。勞工局並邀請漁會、漁業處、警察局及移民署服務站等相關單位，一同入港進行關懷，同時宣導過年期間應從事正常休閒活動，安心溫暖過好年。
記者賴正琳／綜合報導
老家在印尼西爪哇井里汶市的Wuilden，來台在延繩釣漁船工作6年了，是個捕捉中大型魚類的高手。他的前額瀏海乍看還以為是流行的挑染，結果是長期受海水、日曬而變色的。領完物資之後，他立即加入理髮的隊伍，「因為理髮店離港口有段距離，能夠就近免費理髮、按摩，又拿到禦寒新衣，感到很高興。」、「非常謝謝勞工局」。
勞工局長陳瑞嘉表示，自102年起，勞工局每年都會在春節前夕，派員至新北市五大漁會(金山、萬里、瑞芳、淡水、貢寮)駐點關懷。以往透過民間機構募集愛心二手冬衣給漁工朋友禦寒，今年勞工局特別向勞動部爭取經費，採購全新發熱衣及保暖背心，並加碼香皂、拋棄式毛巾、電話卡及背袋等物資，還特別邀請新北市女子美容商業同業公會及視障按摩小棧，一同為移工朋友進行義剪、按摩，並邀請漁業處、警察局及移民署服務站同仁入港關懷。
勞工局表示，這只是春節關懷訪視的第一站，後續還要舉辦4個場次的訪視，包括7日在貢寮區漁會漁民休憩中心、10日在瑞芳區漁會、12日在萬里區漁會，希望雇主及仲介協助宣傳活動訊息，讓漁工朋友能到場參加。