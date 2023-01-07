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LV台北101旗艦店開幕！草間彌生聯名首賣　4大亮點一次看

▲LV全新台北101旗艦店盛大開幕，打造台北信義區獨一無二的璀璨時尚地標。（圖／品牌提供）
▲LV全新台北101旗艦店盛大開幕，打造台北信義區獨一無二的璀璨時尚地標。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

LOUIS VUITTON（LV）全新台北101旗艦店盛大開幕，提供服飾、皮件、珠寶、傢俱系列等全品項商品，打造台北信義區獨一無二的璀璨時尚地標。店內四大亮點搶先看，一是店裝靈感來自日本東京銀座，外牆鑲嵌著閃爍發光花朵標誌，其次多件藝術家設計作品，宛如身處於清幽雅致的藝文空間，並且草間彌生聯名合作系列，部分商品可於101旗艦店搶先預定，最後台北101也獨家販售Vivienne Pineapple鑽石飾品、彩繪硬箱塔。

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▲LV建築團隊操刀設計，台北101旗艦店概念靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店流線型的設計。（圖／品牌提供）
▲LV建築團隊操刀設計，台北101旗艦店概念靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店流線型的設計。（圖／品牌提供）
（一）店裝靈感來自東京銀座

坐落於台北101 大樓，由路易威登的建築團隊操刀設計，台北101旗艦店概念靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店流線型的設計，銀色的鏤空外牆鑲嵌著閃爍發光花朵標誌，隨著每一季的設計概念而呈現不同的色彩幻變。穿越連接專門店的主要入口天橋長廊，映入眼簾的是偌大的中庭挑高空間，分別通往女士專區與男士專區，華麗雄偉的樓梯上則裝飾著紅色皮革的扶手。這個區域宛如博物館的入口，展示著路易威登的多重宇宙。

▲中庭挑高區彩繪上，期間限定黃色迷幻波點藝術裝置。（圖／品牌提供）
▲中庭挑高區彩繪上，期間限定黃色迷幻波點藝術裝置。（圖／品牌提供）
（二）藝術品增添優雅氣息

慶祝此次台北101旗艦店盛大開幕，中庭挑高區與男裝區彩繪上期間限定黃色迷幻波點藝術裝置，隆重呈獻與日本藝術家Yayoi Kusama草間彌生聯名合作系列。走上四樓有Objets Nomades系列的Aguacate by Campana Brothers雕塑掛作；五樓有LV台北101旗艦店VIP專屬休息室，邀請台灣藝術家林明弘Michael Lin設計一件現場繪製的藝術畫作，以一種特殊的金箔印花壁紙妝點，頌揚傳統花布藝術，展現花樣姿態。

▲101旗艦店草間彌生聯名系列「首賣」商品。（圖／品牌提供）
▲101旗艦店草間彌生聯名系列「首賣」商品。（圖／品牌提供）
（三）搶先首賣草間彌生聯名系利

日本藝術家Yayoi Kusama草間彌生聯名合作系列中，Twist PM鍊帶包、衝浪板、Malle Pyramide迷你硬箱塔以及Bisten四重奏硬箱塔，為此次101旗艦店草間彌生聯名系列「首賣」的商品，可於101旗艦店搶先預定。

（四）101旗艦店獨家商品

Vivienne Pineapple吊墜綴品牌吉祥物Vivienne，特別為台北101店獨家打造，鳳梨的圖像象徵亞洲繁榮的魅力。這款珠寶吊墜以18K黃金、18K白金及綠色漆面製造，飾有閃爍的鑽石並配以金色菠蘿花瓣外框，繫掛於可調節長度的金色鏈帶上。此外101獨家呈獻的獨家彩繪硬箱塔，硬箱上以五顏六色手工彩繪台北信義區的知名地標101大樓，融合路易威登經典Monogram花朵，全台僅在LV 101旗艦店獨家開賣。

▲101旗艦店獨家商品，Vivienne Pineapple吊墜綴品牌吉祥物Vivienne（左）、獨家彩繪硬箱塔（右）。
▲101旗艦店獨家商品，Vivienne Pineapple吊墜綴品牌吉祥物Vivienne（右）、獨家彩繪硬箱塔（左）。（圖／品牌提供）

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