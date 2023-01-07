LV台北101旗艦店開幕！草間彌生聯名首賣　4大亮點一次看

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坐落於台北101 大樓，由路易威登的建築團隊操刀設計，台北101旗艦店概念靈感來自於日本東京銀座並木通 Namiki Dori專門店流線型的設計，銀色的鏤空外牆鑲嵌著閃爍發光花朵標誌，隨著每一季的設計概念而呈現不同的色彩幻變。穿越連接專門店的主要入口天橋長廊，映入眼簾的是偌大的中庭挑高空間，分別通往女士專區與男士專區，華麗雄偉的樓梯上則裝飾著紅色皮革的扶手。這個區域宛如博物館的入口，展示著路易威登的多重宇宙。
（二）藝術品增添優雅氣息
慶祝此次台北101旗艦店盛大開幕，中庭挑高區與男裝區彩繪上期間限定黃色迷幻波點藝術裝置，隆重呈獻與日本藝術家Yayoi Kusama草間彌生聯名合作系列。走上四樓有Objets Nomades系列的Aguacate by Campana Brothers雕塑掛作；五樓有LV台北101旗艦店VIP專屬休息室，邀請台灣藝術家林明弘Michael Lin設計一件現場繪製的藝術畫作，以一種特殊的金箔印花壁紙妝點，頌揚傳統花布藝術，展現花樣姿態。
（三）搶先首賣草間彌生聯名系利
日本藝術家Yayoi Kusama草間彌生聯名合作系列中，Twist PM鍊帶包、衝浪板、Malle Pyramide迷你硬箱塔以及Bisten四重奏硬箱塔，為此次101旗艦店草間彌生聯名系列「首賣」的商品，可於101旗艦店搶先預定。
（四）101旗艦店獨家商品
Vivienne Pineapple吊墜綴品牌吉祥物Vivienne，特別為台北101店獨家打造，鳳梨的圖像象徵亞洲繁榮的魅力。這款珠寶吊墜以18K黃金、18K白金及綠色漆面製造，飾有閃爍的鑽石並配以金色菠蘿花瓣外框，繫掛於可調節長度的金色鏈帶上。此外101獨家呈獻的獨家彩繪硬箱塔，硬箱上以五顏六色手工彩繪台北信義區的知名地標101大樓，融合路易威登經典Monogram花朵，全台僅在LV 101旗艦店獨家開賣。