子法趕火車／台鐵監督籌備會交通部竟無人出席　惹怒家屬

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時序回到12月6日當晚，家屬面對著擺放鐵道局、交通部、運安會名牌的座席空空如也，對會議主席、台鐵副局長陳仕其大發雷霆。家屬代表陳鵬年痛批：「怎麼會由交通部主導的會議，但交通部卻沒有派員出席？那今天那麼多內容，交通部、台鐵局怎麼會知道？我請律師寫個e-mail給你意見就好了啊，我幹嘛要花後面那麼多人的時間。」
後方兩排台鐵運工機電的副處長與科長沒有應答，陳仕其這時則以「我們再了解一下他們為什麼沒來」、「修改處務規程，不要去改組織法⋯⋯這些東西我們真的不知道」、「我們沒有辦法代替他們（交通部、鐵道局）」等發言推託。
此時，家屬代表秦櫻華也說，如此勞師動眾的開會很沒有意義，陳鵬年也附議，重要的單位都沒來，不曉得是要和誰籌備，家屬代表唐茂華動怒：「你（陳仕其）叫交通部、鐵道局現在來，打電話叫他們來，不然我今天就不走，很不尊重嘛！」
「太魯閣的眼淚」發言人王薇君則怒批台鐵，沒有一件事情沒有困難，否則大家不用坐在這裡開會，「有普悠瑪18位、太魯閣49位（殉難者）夠了，難道我們還要再更多嗎？真的有點忍無可忍，這個真的⋯⋯我都不知道要講什麼⋯⋯這就是完全的不尊重嘛，真的把我們當塑膠的嗎？」
會議中陳仕其頻頻道歉打圓場，「不好意思、真的對不起」三句不離口，最後承諾，會將家屬團體所表達，三週內送交通部陳報，請交通部協助處理，「大家都希望有一個法源依據獨立的外部監督單位的話，我們尊重大家的意見，因為有這個機制，對台鐵是有好處的，會鞭策台鐵能夠更進步、更安全。」
「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀會後受訪表示，政府對外部監督單位設置那麼被動，回應方式那麼的不積極，台鐵的問題是長期的畸形，即便做了公司化，組織改革不是那麼容易，且子法的協調過程如此不透明，「這不是台鐵和工會的事，而是關於全民利益的，這是家屬覺得相當遺憾的地方。」
陳孟秀指出，「太魯閣的眼淚」會持續關注台鐵改革的進度，很多細節都是子法在決定的，家屬希望可以定期、正式的方式來參與，並調取資料，後續也會依賴運安會是否解除台鐵列管項目，來監督改善進度，將持續與運安會保持溝通。