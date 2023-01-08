吳東霖、許育修備戰澳網 盼突破個人最佳紀錄

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亞瑟士穩定型網球鞋款GEL-RESOLTUION 9迎來全新改代，搭載強化升級的DYNAWALL中底支撐科技，提供足部內外360度全方位保護，擁有絕佳步伐穩定性與支撐感。
同時此鞋款還運用大底分離式設計，鞋後跟與外側接地面積更精準，幫助運動員在高速移動時能更迅速地變化方向、煞車並預測下一球；鞋面則保留DYNAWRAP動態鞋帶系統提升包覆感，並利用不同硬度PU材質提升前掌鞋面的耐磨與靈活性，以強化選手多向移動的穩定。
亞瑟士網球旗艦鞋款COURT FF 3 同步進化，由擁有21座大滿貫冠軍的Novak Djokovic與ASICS ISS運動工學院共同研發，採用分割式的TWISTRUSS抗扭系統，由中底延伸至前掌，提升整體推蹬力，擁有更快速的啟動步伐，在控球和出拍時更迅速流暢的方式打出致勝球路；分離式後跟大底設計，讓跑動時後跟能更精準著地，強化平衡增加穩定性，減少受傷機會，是全能型選手網球場上的最佳拍檔。
本屆澳網賽事Novak Djokovic將穿著COURT FF 3專屬配色亮相硬地賽場，以獨特的海洋藍搭配鮮明的亮橘色，搶眼外觀與優異性能將陪伴Novak Djokovic突破自我，挑戰第10座澳網冠軍，重返球王寶座。