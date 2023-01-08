WBC／曾跟兄弟簽約！歐尼爾這次入選古巴隊

吳東霖、許育修備戰澳網 盼突破個人最佳紀錄

▲澳網系列服飾以立體剪裁、可視性透氣與經典回歸為設計核心，讓選手成為藍色硬地的耀眼之星。官方提供
▲澳網系列服飾以立體剪裁、可視性透氣與經典回歸為設計核心，讓選手成為藍色硬地的耀眼之星。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023年率先登場的大滿貫賽事-澳洲網球公開賽將於1月16日開打，全球網球好手齊聚備戰。坐擁五座冠軍獎盃、史上首位四大滿貫都打進八強的義大利名將Matteo Berrettini，此次澳網之役將穿著全新GEL-RESOLUTION 9挑戰生涯第一座澳網冠軍。

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TEAM ASICS台灣網球選手吳東霖、許育修也將於本次賽事穿上GEL-RESOLUTION 9鞋款應戰澳網會外賽，期待持續突破個人佳績。

亞瑟士穩定型網球鞋款GEL-RESOLTUION 9迎來全新改代，搭載強化升級的DYNAWALL中底支撐科技，提供足部內外360度全方位保護，擁有絕佳步伐穩定性與支撐感。

同時此鞋款還運用大底分離式設計，鞋後跟與外側接地面積更精準，幫助運動員在高速移動時能更迅速地變化方向、煞車並預測下一球；鞋面則保留DYNAWRAP動態鞋帶系統提升包覆感，並利用不同硬度PU材質提升前掌鞋面的耐磨與靈活性，以強化選手多向移動的穩定。

亞瑟士網球旗艦鞋款COURT FF 3 同步進化，由擁有21座大滿貫冠軍的Novak Djokovic與ASICS ISS運動工學院共同研發，採用分割式的TWISTRUSS抗扭系統，由中底延伸至前掌，提升整體推蹬力，擁有更快速的啟動步伐，在控球和出拍時更迅速流暢的方式打出致勝球路；分離式後跟大底設計，讓跑動時後跟能更精準著地，強化平衡增加穩定性，減少受傷機會，是全能型選手網球場上的最佳拍檔。

本屆澳網賽事Novak Djokovic將穿著COURT FF 3專屬配色亮相硬地賽場，以獨特的海洋藍搭配鮮明的亮橘色，搶眼外觀與優異性能將陪伴Novak Djokovic突破自我，挑戰第10座澳網冠軍，重返球王寶座。

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