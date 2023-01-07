台北元坤驚險擊敗長大海洋 橄欖球聯賽8戰全勝封王

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雙方今天會師橄欖球發展重鎮台南市，台北元坤上半場平藉兩次達陣，加上兩次罰球射門，20比3拉開領先差距，不過，長大海洋不甘示弱，立刻回擊12比0攻勢，半場結束15比20。
易邊再戰，長大海洋強攻得手達陣追平比數，可惜加踢沒進，錯過超前機會，然而台北元坤的反擊更加迅速，胡峻豪在亂軍中殺出一條血路孤軍直奔敵營達陣，駱繹弘成功加踢，台北元坤再以27比20要回領先局面。緊接著台北元坤組成防守盾牌，孫維強在後場抄截後帶球甩開兩名對手的攔阻，狂奔半場球場達陣，這個達陣漢加踢再添7分，34比20奠定勝利基礎。
然而長大海洋並沒有因此而放棄，反而發動數波強攻，雖然兩次強襲突破達陣，無奈加踢沒進，台北元坤也多次在門前化解危機，最終以4分之差險勝，實現全勝封王願望。
中華民國橄欖球協會理事長章富麟表示，第一屆企業聯賽就吸引7支球隊參賽，可說是相當不錯，經過近3個月的賽程淬鍊後產生4支季後賽球隊，當中集合了國內最出色的選手，也讓比賽更加精采激烈，台北元坤不論是整體實力或是後勤支援都是所有球隊之冠，奪冠名副其實。
章富麟說，體育署希望第二屆企業聯賽能夠縮減球隊數，讓所有球隊實力更加平均，因此接下來會召開領隊會議，商討第二屆企業聯賽籌備相關事宜，目前設定改採上下半季，上半季設定5-7月，下半季11-12月，此外3月有馬來西亞山達根國際賽、4月新加坡6+1國際賽，這兩場比賽將是杭州亞運參賽資格戰，如果選手表現出色，體育署就會答應派隊參加9月亞運，年底還有U18與U19國際賽，2023年是台灣橄欖球界很重要的一年。
台北元坤領隊、義大醫院院長杜元坤開心說，本身就是橄欖球選手出身，即便後來從醫也都沒有忘記打橄欖球的快樂時光，至今只有時間允許就會下場比賽，為了支持國內橄欖球運動，先舉辦元坤盃，然後贊助台北市大，籌辦企業聯賽，更設立一家公司組成台北元坤隊，很高興看到選手全勝高舉冠軍獎盃，但接下來還有長遠的路要走，不管是球隊或是聯賽都要有新的規劃，如此才能幫助台灣橄欖球運動重回1998年曼谷亞運、2002年釜山亞運時期1銀2銅的榮耀。
隊長謝秉益賽後表示，感謝杜院長的支持，我們才有這座冠軍，希望我們能將奮戰不懈的精神傳承下去，也期許企業聯賽能更加發光發熱。
駱繹弘則笑稱，最佳得分球員就是靠著隊友不斷創造罰球與加踢的機會，不過，最後贏得實在太驚險了，幸好我們用意志力迪擋住了對手的攻勢，贏得最高榮耀。教練洪吉祥苦笑說，心臟差點就停了，但子弟兵在最後幾波確實表現得相當出色，對手的不放棄精神也值得我們學習。