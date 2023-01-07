DRIPPIN清唱韋禮安《如果可以》！1成員突缺席寫信道歉
南韓DRIPPIN今（7日）7缺2在台舉辦粉絲見面會，共帶來《Villain》、《Switch》、《Home》、《Free Pass》、《ZERO》、《Young Blood》、《The one》、《Shy》、《Nostalgia》等歌之外，還特別清唱韋禮安的《如果可以》，成員們表示知道這首歌很紅，所以特別準備送給粉絲。
記者陳雅蘭/台北報導
成員昌煜6日臨時宣布身體不適缺席，但他準備手寫信，由俊昊代為轉達，他說：「我是DRIPPIN的昌煜，這次非常可惜沒能和成員們一同參與台灣的首場見面會，我也感到非常難過，雖然這次沒跟成員去見DREAMIN（粉絲名），但我也會在韓國為成員們加油打氣，並和DREAMIN約定好，會盡快康復，早日以健康的狀態來跟DREAMIN見面。」
DRIPPIN除了昌煜小時候來過台灣，李協、黃允省、金東玧、金敏緒、車俊昊都是初次訪台，他們活動前品嚐了雞排、鹹酥雞、珍珠奶茶、古早味蛋糕、小籠湯包，笑說還偷偷下載外送app，晚上吃不飽的話，要叫牛肉麵、大腸麵線充飢。
聊到在台灣的簽名會，DRIPPIN見到大家都很會說韓文，瞬間以為在韓國舉辦簽售會，粉絲還跟他們說「一定要吃牛肉麵」，所以決定回韓國之前，一定要吃看看。成員也表示台灣街道乾淨，有機會的話，不想以工作名義，而是來台旅遊。
成員們表示一到台灣，最大感受就是很熱，李協透露有朋友住在台灣，來之前有詢問氣候，對方回應：「很冷要帶外套。」結果大家出境，發現溫度比韓國高，「會不會是因為那位朋友住在台灣，跟我們標準不一樣，果然還是滿熱的」。