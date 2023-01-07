基隆田徑場改建停工遭堆大量廢土 謝國樑下令盡速移除
目前處於停工狀態的基隆市立田徑場工地傳出有廢土堆置情形，經市議員呂美玲通報，基隆市長謝國樑今（7）日下午趕往現場會勘，教育處說明土方是田徑場以及銘傳國中兩處工程產生，謝國樑表示，當地並非棄土場，不應該堆置其他工程的土方，要求教育處立即責成廠商移除，並由工程查核小組進行調查。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，這些廢土都是由銘傳國中改建工程中清運出來，這是教育處在去年的決策，站在他的立場，如果不是該項工程開挖的土方，就不會同意其他工程的土方暫置在當地，將交由工程查核小組進行調查、釐清。
謝國樑進一步指出，當地有很多愛好運動的人士出入，環境是家園的根本，如果銘傳國中的工程可以倒在這裡，那其他工地的土方豈不也可以運進來？對於已經放在當地的土方，要求教育處責成新的廠商儘速移除。
基隆市政府教育處秘書陳得林報告指出，現場堆置的土方，部分是原本田徑場工程開挖產生，另外有部分是銘傳國中校舍整建工程，因進出道路狹窄，必須利用小型車輛搬運，有設置「暫置區」的需求，因此經過申請後，由市立體育場同意暫置於田徑場工區，已責成廠商加速清運並加強土方堆置處周邊環境管理。
教育處表示，「基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程」經重新招標評選，已請新得標廠商同步進行土方運棄廠商變更等前置作業，待行政程序完備取得土單後，即可依規定運送至台北港。